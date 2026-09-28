Protecció Civil envia un ES-alert però no tanca escoles

Protecció Civil envia aquest vespre un missatge ES-Alert per l'episodi de pluges d'aquest dimarts, però no tanca escoles ni reclama restringir la mobilitat. Després dels avisos vermells del Meteocat a vuit comarques, la subdirectora Imma Solé ha fet una crida a la precaució per fenòmens "localment torrencials". El fet que les previsions no apuntin a acumulacions generals de pluja molt abundant ha fet que l'avís als telèfons -que s'enviarà també al Camp de Tarragona i a les comarques gironines- no inclogui mesures restrictives.
Més de 100 litres de pluja
Després d'un dilluns de quatre gotes, per aquest dimarts s'espera un episodi de primera categoria al conjunt de la franja litoral i prelitoral del país: des de l'Alt Empordà fins al Montsià.
Finalment, el Meteocat ha focalitzat la regió metropolitana de Barcelona com la zona on pot ploure més. En aquest sentit, ha elevat de taronja a vermell els avisos per la possibilitat que s'acumulin 40 litres en només mitja hora.
Les precipitacions poden començar cap a la mitjanit i afectar qualsevol punt de la costa i del prelitoral. Inicialment, se centraran especialment les comarques de l'Ebre i de Tarragona, mentre que a primera hora del dia ho faran a la costa central. Posteriorment, el gruix es pot traslladar cap a les comarques gironines.
El Meteocat indica que acumularan quantitats localment abundants o molt abundants a punts del litoral i prelitoral (de 20 a 100 mm) i, fins i tot, puntualment extremadament abundants (més de 100 mm). A més, és probable que vagin acompanyats de tempesta.
Les vuit comarques afectades per un avís vermell són:
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Alt Penedès
- Garraf
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
- Maresme
- Selva
A més, el Meteocat ha activat un avís per la possibilitat que se superin els 90 litres en tres hores, a causa de nuclis de tempesta que quedin estàtics.
Un ES-alert sense restriccions
Aquest vespre el Meteocat ha augmentat de taronja a vermell el nivell màxim dels avisos. "La previsió ja és més detallada", ha explicat Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil. Ara bé, la previsió deixa clar que les pluges torrencials seran "molt locals i puntuals". "No es tracta d'un fenomen generalitzat", ha afegit. És per aquest motiu que el Govern ha decidit no suspendre classes ni altres restriccions, però s'ha fet una crida a extremar la precaució.
29 comarques en alerta
A banda de les vuit comarques amb nivell vermell, el Meteocat manté avisos a un total de 29 comarques: 15 de nivell taronja i sis més de groc.
- 🟠 Alt Camp (avís taronja)
- 🟠 Alt Empordà (avís taronja)
- 🔴 Alt Penedès (avís vermell)
- 🟠 Anoia (avís taronja)
- 🟠 Bages (avís taronja)
- 🟠 Baix Camp (avís taronja)
- 🟠 Baix Ebre (avís taronja)
- 🟠 Baix Empordà (avís taronja)
- 🟠 Baix Llobregat (avís vermell)
- 🟠 Baix Penedès (avís taronja)
- 🔴 Barcelonès (avís vermell)
- 🟡 Conca de Barberà (avís groc)
- 🔴 Garraf (avís vermell)
- 🟡 Garrotxa (avís groc)
- 🟠 Gironès (avís taronja)
- 🔴 Maresme (avís vermell)
- 🟠 Moianès (avís taronja)
- 🟡 Montsià (avís groc)
- 🟠 Osona (avís taronja)
- 🟠 Pla de l'Estany (avís taronja)
- 🟠 Priorat (avís taronja)
- 🟠 Ribera d'Ebre (avís taronja)
- 🔴 Selva (avís vermell)
- 🟡 Segarra (avís groc)
- 🟠 Tarragonès (avís taronja)
- 🟡 Terra Alta (avís groc)
- 🟡 Urgell (avís groc)
- 🔴 Vallès Occidental (avís vermell)
- 🔴 Vallès Oriental (avís vermell)