El Gremi d'Instal·ladors avisa que els ventiladors no climatitzen les aules

La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat) ha valorat positivament el pla d'escoles del Govern -que preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031- però avisa que els ventiladors no climatitzen les aules. "Un ventilador mou l'aire, no el refreda. És una mesura d'emergència, i no una solució", ha volgut deixar clar Fegicat. En paral·lel, el Gremi d'Instal·ladors reclama que el pla d'escoles es faci amb un diagnòstic energètic previ de cada centre, sigui executat per les més de 5.200 empreses instal·ladores habilitades a Catalunya i que hi hagi un correcte manteniment. "El coll d'ampolla no seran els diners sinó executar centenars de centres l'any amb garanties", ha alertat en un comunicat\r\n\r\nD'altra banda, demanen que el pla fixi una temperatura màxima de referència a l'aula i que el seu compliment es mesuri i es faci públic. L'evidència científica situa l'òptim de rendiment escolar per sota dels 22 ºC i el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) fixa les condicions de confort a l'estiu entre 23 i 25 ºC. No obstant això, durant el maig passat es van registrar més de 34ºC en nombroses aules catalanes i un informe d'Equitat.org elaborat amb l'IREC, l'Institut Metròpoli i la UOC calcula que 1.200 dels 2.500 edificis escolars de Catalunya no estan adaptats al clima actual.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCiutats\r\nEl Govern activa un pla per climatitzar totes les escoles públiques i 51 residències fins al 2031 Bernat Surroca Albet\r\n\r\n