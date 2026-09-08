Noves propostes a Barcelona contra la calor: més temps de piscines o accelerar la climatització d'escoles

Pressió al govern de Jaume Collboni a Barcelona perquè ajusti la ciutat a la calor. El grup municipal amb més regidors a l'Ajuntament, Junts, reclama que les piscines municipals descobertes obrin més temps i que, igual que s'han començat a obrir al maig els darrers anys, s'allargui per darrere la temporada d'accés públic. Alhora, ERC, demana a l'executiu del PSC que acceleri el pla de climatització de les escoles públiques de la ciutat. Així, si els plans locals eren acabar de posar aire condicionat a tots els centres educatius de primària (juntament amb 16 instituts-escola i tres instituts municipals) el 2029, els republicans proposen avançar dos anys els terminis i acabar la feina el 2027.
Així, amb una arrencada de curs marcada per la calor persistent, el govern té noves carpetes a assumir. Després que l'oposició, en aquest cas també amb BComú o el PP implicats, demanessin més disponibilitat de refugis climàtics, especialment amb un estiu marcat per la vaga a les biblioteques, ara la pressió augmenta.
El debat del calendari (i més) a les piscines
El cap de files de Junts, Jordi Martí Galbis, remarca que la majoria de piscines obertes a l'estiu -una quinzena- estan gestionades per Centres Esportius Municipals (CEMs) i que podrien obrir-se durant un període més llarg "amb la corresponent compensació econòmica als corresponents gestors". En concret, planteja que es permeti l'accés al bany a aquests equipaments públics tots els caps de setmana del mes de setembre. Demana que s'intervingui d'immediat per poder-ho fer possible, en un moment en què la ciutat continua assumint temperatures altes i en un estiu en què la ciutat ha batut el seu rècord de calor.
De la mateixa manera, demana que a partir de l'any vinent es reajusti el calendari a la realitat de les noves temperatures i que, per tant, ja es normalitzi que la temporada de piscines a l'aire lliure comenci els caps de setmana des de finals de maig, que quan els nens acabin els curs escolar s'obrin cada dia de la setmana i que al setembre, quan els centres educatius tornin a estar operatius, es mantingui el servei en cap de setmana. Així, el tancament de les piscines no hauria de produir-se fins al primer cap de setmana d'octubre.
Junts ho ha tramitat en forma de prec i ara el govern haurà de decidir si ho assumeix o no. L'última paraula, i la necessitat d'executar-ho, queda en mans de l'executiu de Collboni. Aquesta reclamació, a més, se suma a una altra petició sobre les piscines. Al juliol, BComú ja va demanar que es posessin preus més accessibles per a la ciutadania, ja que algunes tarifes arriben als "10 o 15 euros" per persona.
Més pressa per climatitzar escoles
També amb la calor com a protagonista, des d'ERC es pretén que l'Ajuntament acceleri el ritme de climatització de les escoles per evitar situacions d'estrès tèrmic a les aules. Amb la fórmula del prec, a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports que se celebrarà la setmana vinent, els republicans demanaran que el pla per tenir sistemes de refrigeració contra la calor i d'escalfament en moments de fred a 170 escoles de Barcelona estigui enllestit "abans del 2028" i no durant l'any 2029, com estava planificat.
"Les temperatures extremes s'estan accelerant més ràpidament del previst i els infants que avui estudien en centres encara no adaptats haurien d'esperar dins a finals de dècada per disposar d'unes condicions adequades d'aprenentatge", argumenta el text que l'Ajuntament haurà de valorar. En aquest sentit, ERC insisteix que ja fa temps que l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha conclòs que les temperatures elevades afecten el benestar, el rendiment i la concentració dels alumnes.
A més, també des de Junts com des d'ERC s'han fet eco a les xarxes socials que hi ha escoles, com la Fructuós Gelabert, que malgrat haver estat climatitzada aquest primer dia de curs s'han trobat amb "aules a 33 graus". En aquest sentit, assenyalen que hi ha millores pendents i apunten al govern municipal perquè ho solucioni immediatament.