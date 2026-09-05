La calor extrema torna a disparar els termòmetres per sobre dels 40 graus a Catalunya

Els termòmetres han tornat a superar els 40 °C aquest dissabte en diversos punts de l’interior de l’Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor excepcional per a un mes de setembre ha deixat màximes de 41,2 °C a Alcarràs (Segrià), 40,8 °C a Sant Romà d’Abella (Pallars Jussà), 40,4 °C a Lleida i 40,3 °C a Vinebre (Ribera d’Ebre) i el Masroig (Priorat), segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
També s’han assolit 40,2 °C a Torres de Segre (Segrià), 40,1 °C a Torroja del Priorat (Priorat) i 40 °C a Cardona (Bages). Protecció Civil manté l’alerta per calor intensa i pel risc elevat d’incendi forestal, en un episodi que mantindrà les temperatures excepcionalment altes fins dimarts.
A Barcelona, la calor també ha deixat un nou rècord a l’Observatori Fabra-RACAB. La temperatura màxima d’aquest dissabte ha estat de 35,5 °C, la més alta registrada en un mes de setembre a l’observatori des de l’inici de la sèrie climàtica. El registre supera per quart dia consecutiu l’anterior rècord de 33 °C, assolit el 25 de setembre de 1983. L’Observatori Fabra ha registrat 33,6 °C dimecres, 34,2 °C dijous i 35,5 °C aquest dissabte, mentre que divendres també es van assolir temperatures molt elevades.
La matinada també ha estat excepcionalment càlida. Fins ara, l’Observatori Fabra ha registrat una mínima de 27,1 °C, que suposa la primera nit tòrrida d’un mes de setembre a l’equipament. La dada supera àmpliament l’anterior mínima nocturna més alta registrada en un setembre, de 24,8 °C el 9 de setembre de 1966.
El risc d’incendi augmentarà aquest diumenge
Els Agents Rurals han advertit que el perill d’incendi forestal augmentarà arreu del país aquest diumenge. Un total de 106 municipis de 17 comarques se situaran en el nivell 4 del Pla Alfa, corresponent a un risc extrem, i es restringirà l’accés als espais naturals de la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb.
A més, està previst activar el nivell 3 del Pla Alfa, de risc molt alt, en 294 municipis de 33 comarques. Les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les condicions meteorològiques mantenen una situació especialment desfavorable per a la propagació del foc. L’episodi de calor es mantindrà durant els pròxims dies, amb temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica fins dimarts.
Divendres, el setembre més càlid registrat a Catalunya
La calor d’aquest cap de setmana dona continuïtat a un episodi excepcional que ja va deixar registres històrics divendres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el 4 de setembre va ser el dia de setembre més calorós registrat fins ara a Catalunya, amb 42,5 °C a Vinebre. Aquell mateix dia es va establir un nou rècord de temperatura per al setembre en 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de vint anys de dades, sobretot a les zones de l’interior del país.