Les Gavarres comencen a recuperar-se després de l'incendi amb la tala d'arbres morts

Les Gavarres han començat aquest dimarts els treballs per retirar els arbres morts arran de l'incendi que a principis de juliol va cremar més de 2.000 hectàrees del massís. L'actuació se centra en els tres quilòmetres de la carretera Gi-660, coneguda com la carretera de la Ganga, on es talarà l'arbrat afectat pel foc en una franja de 20 metres a banda i banda de la via.
Els treballs, promoguts pel Consorci de les Gavarres i finançats per la Diputació de Girona, afectaran unes 12 hectàrees de terreny i tenen caràcter d'urgència, ja que l'objectiu principal és evitar que els arbres morts puguin caure sobre la carretera en cas de vent o temporal i provocar accidents o problemes de circulació. Està previst que l'actuació s'acabi al novembre i compta amb el vistiplau dels propietaris forestals.
La fusta retirada es destinarà a biomassa, tot i que encara no s'ha calculat quin volum se'n podrà aprofitar. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau, explica que els treballs es fan valorant cada arbre individualment i, en el cas de les sureres, una de les espècies més habituals del massís, es conservaran els exemplars que tinguin "possibilitats de rebrotar" i "que no representin un risc de caiguda".
Preparar el bosc per a la recuperació
L'actuació també és el primer pas per a la restauració de la zona afectada pel foc. Aquest dimarts s'ha reunit per primera vegada el grup de treball encarregat de redactar el pla de restauració de l'àrea cremada, per encàrrec de la Direcció General de Boscos, que preveu, entre altres actuacions, recuperar espais oberts i zones agrícoles enmig del bosc. Segons Gubau, però, els treballs de tala i preparació del terreny poden allargar-se entre quatre i sis anys i la recuperació de la massa forestal "serà molt més lenta": "Per tornar-lo a veure tal com era i fins que no tinguem una coberta arbòria com la que tenia, passaran almenys 30 o 40 anys", afirma.
Més d'un milió d'euros de pressupost
Coincidint amb l'inici dels treballs, el Consorci de les Gavarres també ha aprovat un increment del seu pressupost per al 2027. Els comptes creixen un 33% i arriben als 1.018 milions d'euros, principalment per la incorporació de l'Espai Natural Protegit del Massís de les Cadiretes al seu àmbit de gestió.
El consell plenari també ha aprovat un crèdit extraordinari de 200.000 euros per adquirir l'ermita de Sant Cebrià dels Alls i la seva rectoria; l'espai, cedit al consorci des de fa 25 anys, passarà així a formar part del patrimoni públic de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres. A més, el consorci ha confirmat la compra de la finca forestal del Tossal d'en Bóta, a Llagostera, de 67,7 hectàrees, per 115.000 euros, finançats íntegrament per la Generalitat.