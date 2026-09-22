Barcelona bat nou vegades en un mes un rècord de calor establert el 1983

El 25 de setembre de 1983 Barcelona va viure una jornada càlida sense precedents. A l’Observatori Fabra, amb dades des d’inicis de segle XX, es va arribar a 33,0 ºC. No només es va batre un rècord vigent des de 1956, sinó que ho va fer a les portes de l’octubre.
Que el valor va ser estratosfèric ho demostra que s’ha tardat més de quaranta anys en superar-ho. El passat 2 de setembre, l’estació de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona va registrar una màxima excepcional de 33,6 ºC. Sis dècimes més que 43 anys abans.
Ara bé, més enllà del salt del nou rècord, el que converteix aquest setembre en fora de qualsevol norma -es comencen a acabar els adjectius- és que el valor del 25 de setembre de 1983 ja s’ha superat un total de nou vegades en només 21 dies. Per tant, el 2026 ja concentra nou de les deu màximes més elevades de setembre… amb una sèrie de dades iniciada el 1914. "No ho havia vist mai", reconeix Alfons Puertas, meteoròleg d'aquest històric observatori situat a tocar del Tibidabo.
A més, també s'ha superat el de mínima: 25,4. Un valor tòrrid a la falda de Collserola que va superar l'establert el 1966 (24,8 graus).
El nou rècord: 35,5 ºC
Després de la màxima del 2 de setembre, el rècord anterior es va trencar de manera consecutiva durant sis dies. Ara bé, el nou registre per a la història es va assolir el 5 de setembre amb un valor de 35,5 ºC, més propi d’una punta de calor canicular que no pas de la tardor climàtica.
Malgrat que aquesta màxima ja no es batrà enguany, al llarg del mes s’ha continuat superant el llindar dels 33 ºC assolits el 1983. La darrera vegada -de moment- aquest dilluns 21 de setembre amb 33,3.
D’aquesta manera, l’anterior podi de temperatures en un mes de setembre -1983, 1956 i 1918- ocupen ara la desena, l’onzena i la dotzena posició d’un rànquing monopolitzat per un 2026. "El rècord anterior queda molt avall", admet Puertas que es fa creus del comportament d'aquest setembre.
Malgrat que en els darrers anys, especialment des del 2022, ha anotat molts valors extrems, encara ara no havia vist una superació múltiple com la d'aquest setembre. "La magnitud és molt sorprenent. Ara estem més de cinc graus per sobre de la mitjana", explica en conversa amb Nació. En aquest sentit, no té cap dubte que es batrà el rècord mensual, l'únic que encara es conserva del segle XX.
Si el 1987 es va arribar a 23,2 ºC, enguany la mitjana s'enfila fins als 25,2. Sembla improbable -i més veient les previsions- que en els vuit dies que quedin el valor baixi per sota de l'assolit fa 39 anys. En aquest sentit, si es confirma, aquest 2026 ja tindria tres rècords mensuals -abril, juliol i setembre-, un en segona posició -agost- i dos més en tercera -maig i juny-, un fet que encamina el 2026 cap al més càlid d’ençà que hi ha registres tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya.