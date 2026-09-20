Aquest és el petit gat que s'ha convertit en un «descobriment històric»: és una nova espècie de felí

Un equip d'investigadors de Bolívia ha confirmat un descobriment històric: una nova espècie de gat, el Leopardus tilcayo, un fet que feia més d'un segle que no passava, des del 1923. Aquest nou tipus de felí va passar per un gat domèstic durant anys fins que el 2016 la biòloga i exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz es va interessar per estudiar-lo a través d'una anàlisi genètica.
L’animal té el musell petit, les orelles curtes i arrodonides, bigotis llargs i un pelatge amb grans taques, semblants a les d'un lleopard. Aquesta última característica, com explica National Geographic, va ser clau en el descobriment, ja que la biòloga va comparar fotografies de l’animal amb exemplars de Leopardus tigrinus -espècie de Sud-amèrica coneguda com a gat tigre o tigrí amb què se'l va identificar inicialment- d’altres regions perquè sospitava que les seves taques eren més grans. Els resultats de l'anàlisi posterior van descobrir que, per primera vegada en més de 100 anys, havien trobat una nova espècie de gat.
D'on va sortir aquest nou gat?
Una família el va trobar quan encara era una cria, a prop d’una carretera d'un bosc dels Yungas de Bolívia, i se’l va endur a casa. Però el seu comportament no era propi d'un gat domèstic, ja que caçava gallines i mantenia els instints propis d’un depredador salvatge.
Després d’aproximadament un any, el felí va arribar al santuari de fauna Senda Verde. Allà va despertar la curiositat de Nogales-Ascarrunz, que va observar-ne les característiques i va començar a investigar-lo.
El que va revelar l'anàlisi genètica
L’estudi, publicat a Current Biology, va comparar els genomes complets de 38 individus del gènere Leopardus, tant animals actuals com exemplars conservats en museus. Les anàlisis van confirmar que el felí bolivià no pertanyia a Leopardus tigrinus, sinó que formava part d’una línia evolutiva diferenciada. La troballa ha permès descriure formalment una nova espècie: Leopardus tilcayo.
El nom tilcayo prové de la denominació tradicional que utilitzen els habitants dels Yungas per referir-se a aquest felí, que ja era conegut per generacions anteriors de la població local. Aquesta nova espècie mesura uns 46 centímetres de cap a cos i pesa aproximadament 1,3 quilograms. El seu aspecte pot recordar altres petits felins tacats de Sud-amèrica, però els estudis genètics indiquen que es va separar d’altres felins fa aproximadament 1,4 milions d’anys.