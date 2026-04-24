Aquest és l'animal que colpeja amb més força de tot el món: equival a rebre un tret

La gambeta pregadeu (Odontodactylus scyllarus), ni és una gamba ni és un pregadeu. Es tracta d'un animal de l'ordre dels estomatòpodes, que pot mesurar entre 3 i 18 cm i l'origen del qual es remunta a 400 milions d'anys enrere. Cosí evolutiu de les llagostes i d'alguns crancs, aquest animal és solitari i violent. Però allò més sorprenent de la gambeta pregadeu és el seu cop de puny, capaç de causar dany en un vidre antibales.
En l'actualitat es coneixen més de 400 espècies de gambetes pregadeus que habiten, en esculls de corall a profunditats d’entre 10 i 60 metres, a les aigües costaneres i càlides dels oceans Índic i Pacífic; allà passen la major part de la seva vida enterrades sota la sorra en espera de preses. Aquests crustacis són voraços depredadors d'altres crustacis, mol·luscos i peixos, als quals ataquen sense pietat quan s'apropen massa.
Per caçar, llancen cops de puny amb les extremitats davanteres, que aconsegueixen velocitats de fins a 80 km/h en tot just 0,05 segons, és a dir, 50 vegades més ràpid que un parpelleig. A causa de la immensa acceleració de les "potes" que té al costat de les pinces, la mateixa acceleració que una bala de calibre 22, es genera una bombolla de cavitació en l'aigua, ja que el líquid no pot ocupar prou ràpid l'espai que abans ocupava l'extremitat de la gambeta pregadeu.
Quan aquesta bombolla amb aire a molt baixa pressió col·lapsa, genera una gran quantitat de calor i la implosió transmet una ona de xoc pel líquid. Per tant, quan una presa d'una gambeta pregadeu rep un cop de puny, no sols rep un cop equivalent a un tret, sinó que a més rep un segon cop pel col·lapse la bombolla de cavitació. Això sol ser suficient per a noquejar o matar la presa.
Com funciona el cop de puny?
Per a aconseguir tanta força, la gambeta pregadeu emmagatzema energia elàstica a les extremitats. Per aconseguir-ho, l'animal tiba els músculs i porta els seus apèndixs fins a una posició de bloqueig, de manera semblant a com un ballester tiba les cordes i càrrega la fletxa. A més de mantenir els músculs enganxats, aquests animals compten amb una estructura en forma de sella de muntar que també es comprimeix pels laterals quan l'extremitat està flexionada.
Quan colpeja, la gambeta pregadeu allibera l'energia emmagatzemada, la qual es transfereix i origina un moviment rapidíssim. Per evitar danyar-se a elles mateixes, els seus apèndixs compten amb una cuirassa especial formada per dues plaques d'un mineral denominat hidroxiapatita, que en els humans forma part dels ossos i les dents.
A causa dels seus poderosos cops de puny, alguns aquaris i centres d'estudi han hagut de dissenyar recintes especials per a mantenir les gambetes pregadeu, ja que poden destruir els vidres d'un cop. La morfologia peculiar de la gambeta pregadeu ha estat objecte d'estudi a centres d'innovació de materials de protecció esportiva i per a aplicacions de defensa.
Uns ulls molt especials
Més enllà de la força, allò que també crida l'atenció de la gambeta pregadeu són els seus ulls, que contenen 12 tipus de fotoreceptors, a diferència dels 3 o 4 de què disposen els humans. A més, aquests animals poden veure la llum polaritzada circular, fet que ha donat lloc a estudis per intentar replicar la visió dels seus ulls. I, per si no fos suficient, la gambeta pregadeu també pot veure els raigs ultraviolats, els visibles i els infrarojos. Tot plegat, aquests crustacis disposen possiblement de la visió més complexa del món animal.
Els ulls de la gambeta pregadeu, que es poden moure de manera independent, poden veure el mateix objecte de tres maneres diferents (visió trinocular i no binocular com la), amb percepció de profunditat, formes i moviment. Les espècies de gambeta pregadéu amb millor visió són també més acolorides i a més tenen fluorescència durant l’època d’aparellament. Aquesta fluorescència els serveix per comunicar-se amb altres individus.