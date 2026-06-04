04 de juny de 2026

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Terra

El temps d'aquest divendres: se'n va la pluja i arriba la tranquil·litat

Després d'uns dies de pluja i calor, la jornada de divendres serà calmada i assolellada, encara que s'esperen alguns ruixats de matinada

  • L'aigua del pantà de Sau fumejant i el campanar de Sant Romà, que gairebé no es veu -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juny de 2026 a les 20:16

Després d'un dijous marcat per les alertes vermelles per temps violents i les descàrregues d'aigua al Berguedà just abans de la Patum, aquest divendres disminueixen les pluges i només es mantindran durant el matí. Tot i això, la resta del dia tornarà la tranquil·litat que es quedarà, també, durant el cap de setmana.

A la matinada de divendres el Meteocat té activat un avís convencional per intensitat de pluja en quatre comarques de la costa tarragonina: Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Garraf.

Pluges que deixaran alguns núvols durant el matí a punts del litoral, prelitoral i a la meitat est de Catalunya fins al final del matí, quan deixaran el cel molt ennuvolat. La resta del dia persistiran els núvols, sobretot, al nord-est de Catalunya. A la resta del país el cel estarà poc ennuvolat fins a migdia, quan augmentarà la nuvolositat a tot arreu i el cel quedarà enteranyinat per núvols alts, i amb alguns núvols mitjans al sud.

I durant el cap de setmana?

Ni dissabte ni diumenge s'esperen precipitacions destacades, de fet, es preveu un cap de setmana assolellat en què les temperatures tornaran a augmentar amb ganes fins a superar els 30ºC a l'interior del país. Dissabte encara hi haurà alguns núvols i precipitacions febles al nord, però diumenge i dilluns reprendran l'ambient d'estiu i el sol de la setmana anterior.

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