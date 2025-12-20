Així seran els nous avisos per pluja del Meteocat

La població ja està molt familiaritzada amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges. N'hi ha de dues tipologies: intensitat de precipitació -per períodes de mitja hora- i d'acumulació d'aigua en un dia sencer. Ara, la revisió del pla Inuncat suposa la creació d'una tipologia d'avís de tres hores.
Intensitat acumulada
El nou pla Inuncat -que acumulava un retard de quasi set anys- pretén adaptar el risc a la nova realitat vinculada al canvi climàtic. Destaca el fet d'ampliar en 135 el nombre de municipis que tenen l'obligació de tenir un pla local i la recomanació en 50 més. De fet, no quedarà cap població sense obligació o recomanació.
L'altra gran novetat -i que la població notarà més- és la creació d'una nova tipologia d'avís anomenat intensitat acumulada. En els tres nivells de perill més baix -color groc i taronja- el Meteocat advertirà de la probable acumulació de 60 litres en tres hores. En els nivells més elevats -color taronja i vermell- el llindar a superar seran 90 litres.
La seva inclusió respon a una realitat cada vegada més present amb el canvi climàtic: precipitacions força localitzades i molt intenses que es mantenen de manera persistent en una zona concreta del país. Segons Protecció Civil, permetrà preveure inundacions sobtades que causen danys importants, tant en conques petites i mitjanes, un fet que no quedava resolt amb els actuals avisos.
La irrupció d'aire fred -encara que no sigui molt important- es troba un ambient sobreescalfat. Si l'orografia hi ajuda acaba produint “precipitacions molt intenses i estàtiques”, assenyalava fa uns mesos Sarai Sarroca, directora del Meteocat. Es tracta dels sistemes convectius de mesoescala, responsable d'algunes de les inundacions recents a Alcanar, però també de l'episodi del 2019 al Francolí. Això sí, no hauria servit per aiguats com el d'aquest dimarts a Badalona, ja que els models no ho pronosticaven.
S'activaran la pròxima primavera
El passat 11 de desembre la comissió de Protecció Civil va donar el vistiplau a la revisió de l'Inuncat. Per tal que entri en vigor, només manca l'aprovació per part del consell executiu, prevista per al pròxim gener. Els nous avisos per pluja intensa s'activaran a partir de la primavera, segons han explicat fonts del Departament d'Interior a Nació.
Es mantenen la resta d'avisos
Finalment, la resta d'avisos per perill de pluja es mantenen invariables, malgrat que s'havia posat sobre la taula la possibilitat de modificar llindars.
L'avís per intensitat fa referència a la “clàssica situació d'una tempesta d'estiu”:
- Perill baix (d'1 a 3 en una escala de sis): 20 litres en 30 minuts.
- Perill alt (de 4 a 6 en una escala de sis): 40 litres en 30 minuts.
L'avís per acumulació estan vinculats a temporals, sobretot llevantades i xalocades, però també fonts d'origen atlàntic que travessen el país amb una velocitat molt reduïda.
- Perill baix (d'1 a 3 en una escala de sis): 100 litres en 24 minuts.
- Perill alt (de 4 a 6 en una escala de sis): 200 litres en 30 minuts.