Els promotors de la central de la Baells ofereixen noves compensacions a dues setmanes de la consulta

El pròxim 28 de febrer se celebrarà una consulta en dos municipis del Berguedà, la Nou i Vilada. Sumen menys de 600 habitants, però poden avalar o no un projecte estratègic per a la transició energètica al conjunt de Catalunya: la central reversible de la Baells. Quan manquen poc més de dues setmanes per la votació, els promotors han ofert noves compensacions per “augmentar l’acceptació” i decantar la balança cap al “sí”.
Tres municipis, dues consultes
El projecte central reversible de la Baells, que pretén convertir l’embassament en una megabateria per tal de gestionar els excedents d’energia de les renovables, afecta tres municipis del Berguedà: Cercs, la Nou i Vilada.
En el primer cas, la condició que van posar per tal de donar-hi el vistiplau era que es demolís l’antiga central tèrmica, un fet que el Govern fa temps que intenta que sigui una realitat i que comptarà amb la col·laboració tècnica i econòmica dels mateixos promotors del projecte.
En els altres dos, en canvi, van optar per convocar consultes populars per tal de copsar l’opinió dels veïns. Se celebraran conjuntament el 28 de febrer i, malgrat que no són vinculants, poden afectar la decisió de L’Energètica, l’empresa pública de la Generalitat, de sumar-se al projecte com a soci.
Electricitat bonificada, beques i millores en infraestructures
A poc més de dues setmanes de les votacions, les empreses que promouen el projecte -l’austríaca Verbund i l’espanyola E-Storage- han concretat i ampliat l’abast de les compensacions per als tres municipis que van més enllà dels impostos que obliga la llei.
Els tributs suposaran una injecció inicial de 12 milions d’euros en l’impost de construccions i 600.000 més anuals pel d’activitats econòmiques i de béns immobles. Tanmateix, les empreses ja van anunciar fa mesos un fons de 400.000 euros per cada any que funcioni la central que servirà, entre altres, per bonificar fins a un 40% de l’electricitat, un total de 45 beques de 3.000 euros anuals per a ensenyaments homologats així com transport públic gratuït, entre altres. “Són propostes voluntàries, però fruit de les necessitats que en els darrers mesos han expressat els ajuntaments”, explica Carles Farràs, portaveu del projecte.
A més, la novetat anunciada pocs dies abans de les consultes és un paquet d’actuacions per valor d’uns 6 milions d’euros de millora en infraestructures i equipaments. Inclou, per exemple, l’eixamplament de la carretera que uneix la Nou i Vilada, la millora de la captació d’aigua de la Nou, la conversió en habitatges socials d’un edifici de Vilada o la pavimentació de carrers de Cercs, entre altres.
“No deixa de ser una manera de contribuir a una acceptació més gran per part dels veïns”, admet Farràs. Si guanya el “sí”, s’establirà un conveni amb l’ajuntament per fer realitat les mesures. Si triomfa el “no”, els promotors de la central “continuaran fent pedagogia” mentre avança la tramitació del projecte. En aquest sentit, les obres no començaran abans del 2028 mentre que la posada en funcionament es preveu per al 2033.
Totes les compensacions anunciades
Aquestes són les compensacions que els promotors de la central reversible de la Baells han anunciat per als tres municipis del Berguedà afectats:
Cercs
- Llum bonificada: descompte del 40% per a totes les persones empadronades (percentatge calculat a partir de la població i els consums actuals).
- Beques: 30 ajuts anuals de 3.000 euros per a estudis homologats a partir de criteris de mèrit i de situació socioeconòmica.
- Anglès: s'incrementaran les classes d'anglès per als veïns del poble.
- Demolició de la tèrmica: recursos tèrmics i econòmics a disposició de l'Ajuntament per realitzar la demolició de l'antiga central tèrmica. De manera preliminar, s'ha encarregat un estudi per planificar-ne l'actuació.
- Formació i cursos: col·laboració amb agents socials del Berguedà per formar els futurs treballadors de la Baells.
- Borsa preferent: el personal qualificat del Berguedà tindrà prioritat en la contractació.
- Proveïdors locals: les empreses del Berguedà tindran preferència per abastir les necessitats de la central.
- Visites a la central: coordinació amb el Museu de les Mines de Cercs per oferir visites a la nova instal·lació.
La Nou del Berguedà
- Llum bonificada: descompte del 40% per a totes les persones empadronades (percentatge calculat a partir de la població i els consums actuals).
- Beques: 5 ajuts anuals de 3.000 euros per a estudis homologats a partir de criteris de mèrit i de situació socioeconòmica.
- Reforç escolar: s'oferirà un professor de reforç durant quatre hores a la setmana.
- Carretera: millora i eixamplament de la carretera que uneix la Nou i Vilada.
- Mirador: habilitació d'un sender i construcció d'un mirador amb vistes panoràmiques a la Baells.
- Millores urbanes: pavimentació de carrers del nucli urbà.
- Transport públic: el servei de taxi municipal gratuït funcionarà cada dia de la setmana.
- Captació d'aigua: millora del sistema per garantir la qualitat de l'abastament.
- Borsa preferent: el personal qualificat del Berguedà tindrà prioritat en la contractació.
- Proveïdors locals: les empreses del Berguedà tindran preferència per abastir les necessitats de la central.
Vilada
- Llum bonificada: descompte del 40% per a totes les persones empadronades (percentatge calculat a partir de la població i els consums actuals).
- Beques: 10 ajuts anuals de 3.000 euros per a estudis homologats a partir de criteris de mèrit i de situació socioeconòmica.
- Reforç escolar: s'oferirà un professor de reforç durant quatre hores a la setmana.
- Restauració de la fonda Bellavista: aquest edifici es convertirà en habitatges socials per al poble (mentre duri la construcció acollirà treballadors).
- Heliport: condicionament d'una infraestructura per a helicòpters que podran usar els Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques.
- Millores urbanes: renovació de les voreres i la calçada del carrer Teodor Miralles.
- Transport públic gratuït: servei de transport d'anada i tornada fins a Berga.
- Treballador familiar: contractació d'un professional per acompanyar les persones grans.
- Borsa preferent: el personal qualificat del Berguedà tindrà prioritat en la contractació.
- Proveïdors locals: les empreses del Berguedà tindran preferència per abastir les necessitats de la central.