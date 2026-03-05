Catalunya destina 102 milions a l'estalvi i eficiència energètica

El Govern invertirà 102 milions d'euros per impulsar l'estalvi i l'eficiència energètica. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha explicat que l'Institut Català d'Energia (Icaen) obrirà dues línies d'ajuts, una dotada amb 65 milions destinada al sector de la indústria i una altra amb 37 milions per al sector terciari. L'anunci l'ha fet en el marc d'una visita a les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, rehabilitades amb criteris d'eficiència energètica segons el Departament. Paneque ha recordat la "necessitat" de fer un ús "intel·ligent" de l'energia per assolir la descarbonització del sistema energètic català.
El CAR de Sant Cugat és, precisament, un "exemple" de l'aplicació de tecnologies d'estalvi i eficiència energètica, segons ha considerat la consellera, que alhora ha elogiat el caràcter "pioner" de complex esportiu en l'àmbit públic.
El Departament ha indicat, en paral·lel, que l'objectiu de la línia d'ajuts de 65 milions per a la indústria és ajudar els sectors manufacturers a ser "més competitius", bé sigui amb la millora dels processos industrials o amb la implantació de sistemes de gestió energètica. A Catalunya ja s'havien convocat dues edicions d'ajuts per a l'estalvi i l'eficiència energètica a la indústria, en les quals es van atorgar 135 milions d'euros a 973 projectes.
En el cas de la línia de 37 milions per a edificis del sector terciari, l'objectiu és que aquestes construccions, destinades a usos comercials, sanitaris, administratius, culturals o esportius, entre d'altres, redueixin com a mínim un 20% el consum energètic. Serà la primera convocatòria d’aquesta línia d’ajuts a Catalunya.