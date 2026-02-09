Soterren una nova línia elèctrica de més de dos quilòmetres dins del parc natural del Montgrí

Dins del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Endesa ha desballestat i soterrat una línia elèctrica de 2,27 quilòmetres. Es tracta de la substitució de l'antiga línia aèria i l’ha dut a terme la filial d'Endesa Suministros de Luz y Fuerza (SLF) que només opera a Torrella de Montgrí.
Els treballs van començar al març de l’any passat i han costat 400.000 euros. La nova línia elèctrica, de mitjana tensió, surt del carrer de Barcelona de l'Estartit i arriba fins a Torre Ponsa on també s’ha substituït el centre de transformació. Aquest alimenta també la Roca Maura i les antenes de telefonia i televisió del paratge amb una xarxa de baixa tensió.
La línia que s’ha desmantellat, també de mitjana tensió, constava de 828 metres que passaven per nou pals de fusta i dues torres metàl·liques. Arribava fins al Cim de Torre Moratxa que es troba dins dels límits del parc natural del Montgrí.
Com que la nova línia està soterrada, s'evita el risc d'electrocució amb les aus. A més, segons Endesa, en cas d’avaries es podrà donar servei als afectats amb vies alternatives, ja que està interconnectada amb altres xarxes. De la mateixa manera, si s’han de fer manteniments no caldrà tallar l’electricitat.