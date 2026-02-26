Els positius per pesta porcina ja freguen els 200

La pesta porcina africana està lluny de ser erradicada a Catalunya. Més enllà de l'“error administratiu” que va bloquejar temporalment les exportacions de la demarcació de Tarragona cap a la Xina, aquest dijous s'han confirmat 33 nous positius, una desena dels quals entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, segons ha pogut saber Nació. D'aquesta manera, ja es freguen els 200 animals trobats amb el virus.
Un pla per erradicar senglars
Amb els 33 positius anunciats per Agricultura, el total detectats des de finals de novembre són 195 -13 dels quals al Baix Llobregat i la resta al Vallès-. El fet que els nous casos estiguin a la zona d'alt risc, provoca que les restriccions es mantinguin a 15 municipis del Vallès Occidental i el Baix Llobregat -així com una petita part de Barcelona-.
Més enllà de les dades, el conseller Òscar Ordeig assegura que estan ultimant un “pla d’erradicació” del senglar en l'àrea de baix risc -entre 6 i 20 km del focus inicial-. “S’han d’eliminar els senglars i s'han de generar unes zones blanques”, ha detallat, alhora que ha dit que tot es farà amb un “horitzó temporal raonable”.
Ordeig ha recordat que al radi de 20 quilòmetres s’han analitzat ja més de 1.000 senglars, i ha assegurat que des de l’1 de gener se n'han abatut 13.600 arreu de Catalunya.
El mapa dels 16 municipis amb restriccions
En els 15 municipis afectats -més a la zona de Can Raventós de Barcelona- està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup, tot i això, sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restaurants o instal·lacions esportives.
D'aquests, s'han localitzats senglars positius sobretot a Cerdanyola i Sant Quirze -considerada la zona zero-, també a Rubí, Terrassa i Sant Cugat, i en les darreres setmanes a Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.