El temps de dijous: canvi radical amb núvols, pluges i temperatures baixes a tot arreu

Aquest dijous el temps fa un canvi radical per passar del cel assolellat i temperatures primaverals i agradables a cel gris, nuvolat, pluges i una baixada important de temperatura.
De fet, fins a mitja tarda el cel estarà molt ennuvolat, amb clarianes transitòries a punts de ponent i oest de la depressió Central durant el matí. A partir d'aleshores, la nuvolositat minvarà progressivament d'oest a est i el cel al final del dia quedarà poc ennuvolat en conjunt.
Amb els núvols venen també les pluges. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'espera precipitació feble i dispersa al quadrant nord-est i a altres punts del terç nord del país. Durant la tarda al vessant nord del Pirineu localment la precipitació serà moderada i no es descarta que vagi acompanyada de tempesta.
Quant a la temperatura, s'espera que baixi notablement a tot arreu. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 10 graus i s'enfilarà fins als 16 a la tarda. A Girona, es passarà dels 4 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 18. A Lleida, el matí encara serà fresc amb 5 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 17 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 8 graus i se situarà al voltant dels 17 a les hores centrals de la jornada.
I a mitjà termini?
Es preveu que els núvols i les baixes temperatures no es quedin fins al cap de setmana, de fet, divendres i dissabte la jornada serà tranquil·la i tornarà el sol al país. Això sí, encara quedaran alguns núvols baixos, però es podrà gaudir del cap de setmana i les bones temperatures.