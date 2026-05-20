El temps de dijous: jornada assolellada i estiuenca

Sol i calor. Aquest és el resum de la previsió meteorològica per a la recta final d'aquesta setmana. Tot i que no es descarta algun ruixat feble i minso a punts del Pirineu a la tarda, la jornada serà tranquil·la i estable, amb un predomini de cel serè. Tal com ja s'havia anat apuntant els darrers dies, les temperatures continuaran pujant de manera progressiva, assolint temperatures típiques d'estiu en alguns punts del país.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dijous començarà amb bancs de boira al nord de la depressió central i algun núvol baix a l'extrem sud. De cara a la tarda, hi pot haver algun ruixat puntual al Pirineu.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, tant les màximes i les mínimes d'aquest dijous seran lleugerament més altes que les d'ahir. Es pot arribar als 32 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i de Ponent, i també a punts del Prepirineu. Aquesta calor, però, serà més moderada a la costa.
- Barcelona: mín. 18 °C / màx. 24 °C
- Girona: mín. 13 °C / màx. 28 °C
- Lleida: mín. 13 °C / màx. 32 °C
- Tarragona: mín. 16 °C / màx. 25 °C
- Tortosa: mín. 14 °C / màx. 28 °C
- Manresa: mín. 13 °C / màx. 30 °C
- Tremp: mín. 12 °C / màx. 31 °C
- Ripoll: mín. 11 °C / màx. 27 °C
- Vielha: mín. 10 °C / màx. 27 °C
I a mitjà termini?
La previsió apunta que aquest augment de temperatures s'allargarà fins diumenge o dilluns, amb nuvolades i ruixats a mitja tarda al Pirineu. En conjunt, però, predominaran les jornades de molta estabilitat, calor i cel serè.