Barcelona prohibirà al personal municipal treballar sol al carrer durant les onades de calor extremes

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una nova instrucció per reforçar la protecció dels treballadors municipals i del treballadors davant les onades de calor i les altes temperatures. La mesura obligarà a aplicar nous protocols preventius a prop de 32.000 persones: les 17.000 que formen part de la plantilla municipal i unes 15.000 més que treballen per empreses externes que presten serveis a l’aire lliure o en espais no climatitzats.
La nova instrucció arriba a les portes de l’estiu i després que, l’any passat, una treballadora del servei de neteja de Barcelona acabés morint, presumptament, a causa d'estar treballant en plena onada de calor. De fet, el cas continua judicialitzat i els familiars atribueixen la mort a un cop de calor després que la dona expliqués que s’havia trobat malament durant tota la jornada laboral.
La nova normativa estableix diferents escenaris d’actuació segons el nivell d’alerta meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya i fixa mesures concretes per reduir l’exposició dels treballadors a temperatures extremes. La principal novetat és que, en el nivell d’emergència més alt, es prohibiran els treballs en solitari a la intempèrie i, a més, es limitarà el temps màxim de treball continuat a 20 minuts i s’obligarà a fer descansos de dos minuts en espais que permetin recuperar “l’equilibri tèrmic”.
"Cal anar molt amb compte"
El tinent d’alcaldia de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, ha advertit que “cal anar molt amb compte” quan les temperatures superen els 35 graus i fins i tot ha obert la porta a suspendre treballs en situacions extremes. En aquesta línia, la nova instrucció també demana planificar les tasques físicament més exigents fora de les hores de més calor i, si això no és possible, establir rotacions de personal.
En aquest sentit, una altra de les grans novetats serà l’obligació d’identificar els llocs de treball amb més risc i les persones especialment vulnerables a la calor amb l’objectiu per poder desplegar mesures preventives específiques abans de l’estiu, que inclouran la formació, els reconeixements mèdics adaptats i un seguiment individualitzat.
Factors de risc
La nova instrucció considera com a factors de risc l’edat avançada, l’embaràs, el sobrepès, determinades medicacions o els antecedents mèdics entre el personal. En situacions d’alerta menys severes, el protocol també fixa mesures obligatòries com l’ús de crema solar, gorres o roba transpirable, així com pauses freqüents d’hidratació i sistemes de treball per parelles per reforçar la supervisió dels equips.