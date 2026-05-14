El Mundial de futbol, en perill per la calor

La crisi climàtica es pot convertir en un rival inesperat per a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Leo Messi, Harry Kane i Vinícius Júnior. En aquest sentit, la calor extrema amenaça de convertir-se en un problema tant per als jugadors per als aficionats, ja que en diversos partits del Mundial de futbol d’aquest estiu les condicions superaran els llindars que es consideren segurs per a la salut.
Un Mundial amb calor extrema
El Mundial 2026 es disputarà de l’11 de juny al 19 de juliol en tres països de l’Amèrica del Nord: Estats Units, Canadà i Mèxic. A diferència del celebrat a Qatar fa quatre anys, s’ha mantingut el calendari tradicional a l’estiu i aquest fet provoca que les condicions meteorològiques puguin ser molt problemàtiques.
En aquest sentit, un estudi presentat aquest dijous per la xarxa internacional World Weather Attribution (WWA) revela que hi ha un risc significatiu que una part notable dels 104 partits del torneig, previst a l'Amèrica del Nord, es disputin sota condicions de calor i humitat extremes.
Els científics han avaluat aquest risc utilitzant l'índex de temperatura de globus i bulb humit (WBGT, per les seves sigles en anglès), un paràmetre que combina temperatura i humitat i que mesura la capacitat real del cos humà per refredar-se. Segons l'estudi, aproximadament una quarta part dels enfrontaments tenen una alta probabilitat de jugar-se amb un índex igual o superior als 26°C, el nivell a partir del qual el sindicat mundial de jugadors (FIFPRO) exigeix mesures de refrigeració obligatòries.
La situació es torna encara més crítica en la franja superior d'aquest indicador. L'informe preveu que almenys cinc partits es disputaran amb un WBGT igual o superior a 28°C -l'equivalent a uns 38°C de calor seca o 30°C amb una humitat molt elevada-. Es tracta d'un llindar que es considera directament insegur per a salut i pel qual s’aconsella l’ajornament de l’activitat esportiva.
“Quan aquest índex supera els 26 ºC el rendiment es pot veure afectat, però per sobre dels 28 el risc de patir malalties greus esdevé més preocupant”, assegura Chris Mullington, metge i professor clínic honorari de l'Imperial College London. A més, recorda que el problema no només són els jugadors sinó els milers d’afeccionats a l’estadi: “El cop de calor, la forma més greu de malaltia per estrès tèrmic, és potencialment mortal, i les persones grans i les que tenen afeccions mèdiques preexistents són particularment vulnerables”, afegeix.
El doble que el primer Mundial als Estats Units
Les dades constaten l'impacte directe de l'escalfament global en el calendari esportiu. En comparar les condicions projectades per al 2026 amb les del Mundial de 1994, la primera i única vegada que els Estats Units van acollir la competició, el risc de patir aquestes condicions d'estrès tèrmic extrem pràcticament s'ha duplicat.
Per fer front a aquestes temperatures, l'organització compta amb sistemes de climatització interior en tres de les setze seus -com tenien els estadis del Qatar-, però segons els experts la mesura serà insuficient. Més d'un terç dels partits considerats d'alt risc estan programats en estadis a l'aire lliure i sense aire condicionat, i destaquen especialment les seus de Miami, Kansas City, Nova York/Nova Jersey i Filadèlfia.
La radiografia per ciutats assenyala Miami com un dels punts més conflictius, amb la “quasi certesa” que la majoria enfrontaments superaran els 26°C de WBGT al seu estadi obert. A Kansas City, malgrat programar els xocs en hores més tardanes, el risc persisteix: el partit entre els Països Baixos i Tunísia, per exemple, té un 7% de probabilitats de traspassar el llindar de risc per a la salut.
El principal escenari del torneig tampoc s'escapa d'aquesta dinàmica. La gran final, que tindrà lloc a l'estadi MetLife de Nova Jersey, té un 12,5% de probabilitats de superar la marca dels 26°C d'estrès tèrmic, i al voltant d'un 3% d'assolir el llindar perillós dels 28°C. Aquestes xifres representen un risc d'interrupció gairebé un 50% superior al que s'hauria registrat en la mateixa seu ara fa trenta-dos anys.
Ernesto Rodríguez Camino, president de l’Associació Meteorològica Espanyola destaca la singularitat de l’estudi, ja que combina l’atribució de l’escalfament global amb la predicció d’un episodi futur. Més enllà de les dades, també destaca la “necessitat d’adoptar mecanismes d’adaptació si es volen mantenir esdeveniments com el Mundial”, explica en declaracions a Science Media Center.
Davant d'aquest escenari i amb l'evidència científica sobre la taula, el sindicat de futbolistes FIFPRO ha reclamat a l’organització que reaccioni. “Aquestes estimacions justifiquen mesures per protegir la salut i el rendiment dels jugadors exposats a aquestes condicions”, assegura el seu director mèdic Vincent Gouttebarge.
Mundials en països amb calor extrema
El Mundial de Qatar es va disputar entre el 20 de novembre i el 16 de desembre de 2022 per evitar la calor extrema de l'estiu, un fet que va provocar girar com un mitjó el calendari i també problemes en la preparació física dels clubs.
Després dels Estats Units, Canadà i Mèxic, els següents mundials també es disputaran en països on la calor extrema pot ser un problema. El 2030 serà compartit entre Espanya, Portugal i el Marroc mentre que el 2034 serà el torn de l'Aràbia Saudita. La crisi climàtica també juga a futbol.
