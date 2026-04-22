Les temperatures extremes van provocar uns 62.000 morts a Europa el 2024

L'informe anual del Lancet Countdown Europe revela que la mortalitat relacionada amb la calor ha augmentat gairebé un 100% en els darrers anys. Només durant el 2024, s'estima que es van produir prop de 62.000 morts a Europa atribuïbles a les altes temperatures. El document, elaborat per 65 investigadors de 43 organitzacions diferents, avisa que l'escalfament global està intensificant els riscos per a la salut a tot el continent. Segons les dades presentades pel professor Joachim Rockloff, codirector de l'informe, també s’ha produït un increment del 300 % en les alertes sanitàries per calor, especialment al sud del continent, on la població està exposada a riscos més greus.
Els experts alerten que el perfil demogràfic europeu, amb un alt percentatge de persones grans i pacients amb malalties cròniques, fa que el continent sigui especialment vulnerable a aquestes onades de calor.
Tot i que s'ha observat una millora en la preparació dels sistemes de salut i en els plans d'adaptació nacionals, la dependència persistent dels combustibles fòssils continua bloquejant recursos que haurien de destinar-se a solucions de salut a llarg termini, diuen.
Riscos emergents: malalties infeccioses
A més de la calor directa, el canvi climàtic està facilitant la propagació de malalties infeccioses. El risc d'epidèmies de dengue a Europa s'ha quadruplicat (un increment del 297% respecte al període 1980-2010), mentre que zones tradicionalment segures han vist com les condicions costaneres es tornen més favorables per a infeccions com les causades pel bacteri Vibrio.
L'arribada del mosquit tigre (Aedes albopictus) al sud d'Europa, detectada inicialment a Itàlia als anys 90, ha facilitat l'aparició de brots autòctons que abans eren exclusius de regions tropicals.
La transició energètica
L'informe assenyala una contradicció preocupant en la política energètica europea. Tot i els esforços per la descarbonització, la dependència dels combustibles fòssils continua sent elevada. El 2023, els governs europeus van destinar 444.000 milions d'euros en subsidis a aquest sector per protegir les llars dels alts preus energètics derivats de la inestabilitat geopolítica.
"Mentre Europa depengui dels combustibles fòssils, les nostres economies, pressupostos i, en última instància, la nostra salut romandran vulnerables", ha afirmat el doctor Hannah Klauber, colíder del grup d'economia i finances de l'informe.
Els investigadors insten a accelerar la transició cap a energies netes, assenyalant que, tot i que les renovables van assolir un rècord del 21,5% en la generació elèctrica europea el 2023, el progrés encara és insuficient.
Reclamen més implicació dels polítics
La professora Maria Nilsson, codirectora de l'informe, ha reclamat una resposta política, corporativa i mediàtica més contundent. Els experts lamenten que les referències a la crisi climàtica en els debats parlamentaris europeus han estat escasses el 2024.
"Necessitem un lideratge renovat a Europa per assegurar un futur saludable", ha declarat, destacant el paper creixent del litigi climàtic com a eina per exigir responsabilitats als estats.