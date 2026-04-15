El clima del Pirineu ja ha canviat: 20 dies menys de glaçada i 32 més d'estiu

Hi ha molts experts que aposten per no parlar de canvi climàtic, sinó de clima canviat. Ja no és només com evolucionarà les pròximes dècades, sinó com s’ha modificat. I un bon exemple és el Pirineu: un estudi europeu liderat pel Meteocat constata que en set dècades la temperatura mitjana ha augmentat 1,9 ºC al conjunt de la serralada. De fet, al conjunt de l’any hi ha fins a 20 dies menys de glaçada i 32 més d’estiu. “Les tendències són molt clares”, explica Jordi Cunillera, cap de l’equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya.
Dades homogènies de tota la serralada
La serralada dels Pirineus té més de 400 quilòmetres de longitud: des del cap de Creus fins al mar Cantàbric. Barrera natural per l’aire fred procedent del nord, no només hi ha grans diferències climàtiques entre ambdues vessants, sinó també segons si la influència és mediterrània o atlàntica.
Amb aquesta diversitat, com es pot determinar l’evolució del conjunt del Pirineu? El responsable de Meteocat explica a Nació que han buscat observatoris no només representatius, sinó que tinguessin sèries tan llargues com sigui possible. “Hem recopilat dels diversos serveis meteorològics, però hem fet el mateix tractament de zero”, afegeix.
Finalment, s’han tingut en compte 12 sèries de temperatura i 26 de precipitació per al període 1959-2024. “La tendència és clara i representativa del conjunt de la serralada”, apunta el meteoròleg.
Menys glaçades, més calor… i primeres nits tropicals
L’estudi de l’evolució del clima forma part del projecte europeu LIFE Pyrenees4Clima. Els responsables del Meteocat admeten que els resultats “no han estat sorprenents”, ja que constaten tant el que apunten les dades dels darrers anys com també “les percepcions dels seus habitants”.
Des del 1959, s’han perdut cada dècada tres dies de gelada -quan la mínima es queda per sota dels 0 graus- i s’acumulen 4,9 dies d’estiu -jornada amb màxima per sobre dels 25 ºC-. D’aquesta manera, el clima actual té fins a 20 dies menys freds i 32 dies més càlids respecte al de fa quasi setanta anys. També augmenta la durada de ratxes càlides i disminueix la de fredes, l’acumulació de jornades consecutives amb valors extrems.
Ara bé, una de les qüestions que es comença a produir són les nits tropicals pirinenques. “Mínimes que no baixen dels 20 graus en observatoris situats a 500, 700 o 800 metres”, explica. “Era inimaginable a les dècades dels 60 o dels 70”, apunta Cunillera. De fet, mentre la temperatura mitjana ha augmentat 1,9 ºC, a l'estiu el valor s'enfila a una anomalia de 2,7.
Conseqüències als ecosistemes
Els canvis en el clima tenen conseqüències en llacs d’alta muntanya i glaceres. L’ibó de Marboré, al parc nacional d’Ordesa i Mont Perdut, ha vist com la temperatura de l’aigua superficial augmentava quasi mig grau en només una dècada. “Estem davant d'un augment de les onades de calor lacustres i una reducció del període durant el qual els llacs estan coberts de gel, amb canvis a la columna d'aigua que poden provocar episodis d'anòxia, una situació que altera greument els ecosistemes", explica Blas Valero, investigador de l’IPE-CSIC.
De fet, més enllà del grup de clima liderat pel Meteocat, el projecte europeu LIFE Pyrenees4Clima estudiarà fins al 2030 l’impacte sobre els ecosistemes i també en l’economia pirinenca. “Tots els sectors, no només el turisme de neu, es veuran afectats”, apunta Cunillera.
Tal com passa amb Catalunya o, fins i tot, el conjunt del planeta, la tendència molt clara en l’augment de temperatura és menys definida en la precipitació. En aquest sentit, mentre al vessant nord no s’observen canvis significatius, sí que hi ha una disminució al sud, especialment a la zona d’influència mediterrània.
I, tot plegat, com casa amb un hivern extremadament nivós, especialment al Pirineu més oriental? El responsable de canvi climàtic del Meteocat ho té clar: “Una tendència no vol dir que cada any sigui més calorós i més sec”. En aquest sentit, considera que “segur que continuaran produint-se anys amb molta neu” i, fins i tot, relativament freds. Ara bé, deixa clar que la “freqüència continuarà baixant”, especialment en el cas de la temperatura, “però no desapareixeran”.