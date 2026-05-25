Sánchez llança un pla amb 9.000 milions d'euros per «democratitzar l'energia»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llançat aquest dilluns el seu Pla Social del Clima, amb el qual ha volgut contrarestar les últimes crítiques que envolten la seva figura, especialment a causa de les acusacions judicials contra la seva dona, Begoña Gómez, i un dels seus homes de més confiança, José Luis Rodríguez Zapatero. Tal com ha detallat en la seva compareixença, aquest nou pla comptarà amb 9.000 milions d'euros, dels quals 4.700 milions dedicats a ajudar les llars vulnerables "a incorporar-se a la transició energètica" i altres 4.300 milions per a la descarbonització del sector de la mobilitat.
"És important parlar de transició justa, és important parlar d'aquest compromís del del clima. I aquest és l'esperit d'aquest pla, que no calgui triar entre arribar a fi de mes o arribar a fi de segle", ha assenyalat en la seva intervenció durant la clausura de l'acte de presentació. Entre altres, l'inquilí de la Moncloa ha afirmat que aquest pla "significa" impulsar un nou habitatge social amb els estàndards energètics més elevats i donar suport a les comunitats energètiques i l'autoconsum col·lectiu "per a democratitzar l'energia".
A més, ha defensat la possibilitat de posar en marxa l'abonament únic social "que permetrà la pràctica de gratuïtat del transport públic urbà, metropolità, interurbà per a milions de ciutadans". Segons ha relatat el cap de l'executiu espanyol, els 9.000 milions estan cofinançats per la Unió Europea (UE), que condiciona la concessió de recursos a la transposició i al compliment de la seva normativa: "Ara està en tramitació parlamentària i esperem que compti amb el suport de l'àmplia majoria dels parlamentaris, perquè en definitiva el que estem plantejant és protegir el planeta, protegir les famílies", ha indicat Sánchez.
Garantir la mobilitat interurbana
Per part seva, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha apuntat al fet que, atesos les dades, el "77%" de la població té garantit el dret a la mobilitat en entorns urbans. En comparació, aquesta xifra és de "només el 6%" en l'àmbit rural: "Per tant, el repte en aquest moment és garantir que la mobilitat es constitueixi en un element de cohesió social i de cohesió territorial. I aquí és on està la primera oportunitat en el Pla Social per al Clima.
A més, la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ha afegit que aquest Pla Social representa "un segon impuls" al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència després de la crisi del coronavirus: "És fonamental que des dels poders públics fem costat a les persones que més ho necessiten, que és on posarem l'accent amb aquest pla, i també als barris més vulnerables, que és on ens hem trobat més dificultats perquè poguessin arribar aquests fons del Pla de Recuperació", ha subratllat.