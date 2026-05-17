Catalunya supera les 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en servei

Catalunya va tancar el 2025 amb 138.419 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en servei, les quals sumen un total de 1.634,55 MW de potència instal·lada, segons les dades de l'Observatori de l'Autoconsum que elabora l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Es tracta de 14.873 noves instal·lacions, que afegeixen 253,23 MW, un 18,3% extra de potència instal·lada.
Aquesta quantitat representa un 12% més que l'any anterior i, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquesta evolució "és una mostra del compromís de Catalunya amb la transició energètica". Paneque ha afirmat que "les dades reflecteixen que les persones i les empreses de Catalunya han vist que generar la pròpia energia és una opció cada cop més rendible" i ha afegit que des del Govern s'ha intentat "facilitar aquesta pràctica mitjançant la simplificació de la tramitació i les fórmules com les comunitats energètiques".
Barcelona és la demarcació amb més equips d'autoconsum en servei, amb 81.193 instal·lacions, que totalitzen 964,52 MW. Girona disposa de 23.531 equips i 251,13 MW; a Tarragona hi ha 22.262 instal·lacions que sumen 257,1 MW; finalment, a Lleida estan en marxa 11.433 equips que sumen 161,79 MW. La Prospectiva Energètica de Catalunya per a l'any 2050 estima en mig milió el nombre d'instal·lacions d'autoconsum en servei necessàries per assolir el repte de la descarbonització de l’economia i la societat catalana.
Autoconsum compartit
L'any 2025 s'ha consolidat la tendència a l'increment de la dimensió de les instal·lacions, fins al punt que per primera vegada s'han posat en servei més equips d'entre 5 kW i 25 kW de potència (6.967) que de menys de 5 kW (6.519). A aquest fet ha contribuït la consolidació de l'autoconsum compartit, una modalitat que va créixer un 32,8% en nombre d'instal·lacions i un 64,2% en potència instal·lada. En total va suposar 579 nous equips l'any 2025, quan es van assolir les 2.342 unitats registrades i els 67,8 MW de potència.
El 85,8% de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic de Catalunya es troben associades a consumidors domèstics, i disposen de poca potència, ja que en conjunt suposen un 36,8% de la potència instal·lada. El sector industrial representa un 3,0% del total dels equips i un 34,0% de la potència instal·lada. En aquest sentit, cal destacar que les instal·lacions de més de 100 kW, que són només un 1,0% del total, suposen el 34,5% de la potència.