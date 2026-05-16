El «six-seven» de Catalunya

Malgrat tenir una filla adolescent, encara no he entès el significat de six-seven. Segurament millor, cada generació té els seus codis i n'hi ha alguns que ja és bo que no siguin compartits. Curiosament, aquesta setmana ho ha fet servir una altra Xennial com un servidor. La directora de l'Icaen, l'ambientòloga Anna Camp, va explicar que el six-seven català era l'ús de combustibles fòssils.
L'any 2023, el darrer del qual es disposen dades oficials, el 67% de l'energia consumida a Catalunya era directament petrogas o derivats del petroli. Les renovables en forma de calor -biomassa, biogas, solar tèrmica i geotèrmia- aportaven poc més del 7% mentre que la resta, tot just una quarta part, era electricitat.
Aquest formatget del 25% representa tota l'energia que surt d'un endoll. Ara bé, els electrons es produeixen de moltes maneres. A Catalunya, bàsicament, a partir de la fissió nuclear -un 50% aproximadament de la que s'acaba consumint-, un 18% amb combustibles fòssils i un 13% més amb importacions de l'Aragó i França.
Si l'electricitat representa només una quarta part, les renovables -hidràulica, eòlica, fotovoltaica...- el 2025 van ser un 15,5% d'aquesta porció del pastís. Ja no es tracta d'aconseguir -espòiler, no ho aconseguirem- que el 50% de la producció elèctrica sigui renovable-, sinó que tot el consum d'energia -també el 67% que actualment utilitza de manera directa gas o petroli- passi a ser lliure d'emissions, a través de la transformació del vent, el sol, l'aigua o la biomassa en electricitat o en calor. Aquest és el six-seven que ens hauria de preocupar entendre a totes les generacions, des dels boomers als centennials.
El primer macroparc solar de Catalunya
També hi ha esperança com es va poder comprovar a la jornada sobre agrovoltaica celebrada aquesta setmana a Barcelona i on vaig tenir l'honor de moderar una taula. En aquest sentit, la connexió del primer macroparc solar -sis instal·lacions d'Alcarràs que comparteixen connexió i línia d'evacuació- i d'un altre de dimensions notables a Pujalt ha permès pràcticament duplicar la potència fotovoltaica de Catalunya.
- El clúster d'Alcarràs aporta 252 MW de potència nominal i el parc de Pujalt 42 més.
- L'alcalde Jordi Castany explica que aquest municipi del Segrià rebrà 3 milions d'euros per l'impost de construcció i un més anual pel d'activitats.
- El batlle de Pujalt, per la seva banda, malgrat haver aconseguit que la promotora financi autoconsums compartits lamenta que el “Plater arribi tard”.
- Pere Borràs, codelegat d'Unef a Catalunya, destaca la importància d'aquests projectes “per incrementar ràpidament la potència renovable i apropar-nos als objectius de la Proencat”.
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
- Alemanya abolirà la llei que fixava objectius ambiciosos de renovables en les calderes i marca pel 2040 que un 40% encara podrà ser d'origen fòssil (llegit a TagesSchau).
- El riu Tàmesi de Londres té des d'aquest divendres la primera zona de bany oficial amb control de la qualitat de l'aigua (llegit a The Guardian).
- Botswana s'enfronta a una “fase més perillosa” del canvi climàtic que posa en risc el subministrament d'aigua, l'agricultura i el conjunt de l'economia del país africà (llegit a Sunday Standard).
- Nova Zelanda bloquejarà les demandes climàtiques contra empreses amb l'aprovació de canvis legislatius (llegit a ESG Today).