Un Pirineu que ja no és el mateix

Pot semblar estrany de parlar de canvi climàtic quan als cims del Pirineu encara estan ben coberts de neu i s'ha tancat un dels millors hiverns de les últimes tres dècades, especialment a la zona oriental. Ara bé, en climatologia, l'important no són les excepcions, sinó les tendències. D'on venim i cap on anem.
En aquest sentit, el Meteocat acaba de presentar les dades d'un projecte europeu que ha coordinat sobre l'impacte de l'escalfament global al conjunt de la serralada, tant als vessants nord com sud, com a les zones d'influència atlàntica i mediterrània. I els resultats són clars i diàfans:
- Disminució de 20 dies de glaçades (mínimes inferiors als 0 ºC)
- Augment de 32 dies d'estiu (màximes superiors als 25 ºC)
- Increment mitjà de la temperatura: 1,9 ºC (respecte a 1960-1990)
- Increment temperatura estiu: 2,7 ºC (respecte a 1960-1990)
Disminueixen les glaçades i la llargada de les ratxes fredes mentre augmenten els dies de calor extrema -en el context pirinenc-. Tanmateix, l'element més sorprenent és l'aparició de les primeres nits tropicals a 500-800 metres. “Fa poques dècades hauria estat impensable”, m'explica Jordi Cunillera, cap de l'àrea de canvi climàtic del Servei Meteorològic.
De nou, es constata que la crisi climàtica no es tracta d'una qüestió de futur, sinó de present. I que, tal com també estudia el mateix projecte, “afectarà tots els sectors econòmics”. No només l'esquí -no és qüestió que nevi més o menys, sinó de la cota- i el turisme, sinó també el sector primari. En aquest sentit, la recent sequera va ser una advertència: una activitat tan sostenible com la ramaderia extensiva -i clau en la configuració dels paisatges pirinenc- també pot quedar amenaçada. Tinguem-ho clar: el clima del Pirineu ja ha canviat i cal adaptar-nos-hi.
La setmana vinent és Sant Jordi i us he preparat una llista de 15 llibres climàtics amb Impacte: l'assaig domina, però també hi ha novel·la, còmic i reportatges periodístics.
Les escoles més contaminades de Catalunya
Els alumnes catalans respiren aire contaminat. De fet, el 95% dels 150 centres analitzats en un estudi d'Ecologistes en Acció superen la concentració màxima de NO2 recomanada per l'OMS.
- Mitjana de contaminació NO2: 21,9 µg/m3
- 140 escoles (95,2%) per sobre del llindar de l'OMS (10 µg/m3)
- 90 escoles (61,2%) superen el màxim de la nova directiva (20 µg/m3)
- 1 escola (0,7%) superen l'actual màxim legal (40 µg/m3)
- Sabadell, Vilanova, Mollet, Granollers i Barcelona presenten les pitjors dades
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
- Tuvalu, la petita nació del Pacífic amenaçada pel canvi climàtic, acollirà els líders mundials abans de la COP31 (llegit a The Guardian).
- La collita de xarop d'auró al Quebec, principal productora mundial, en perill pel canvi climàtic (llegit a Le Monde).
- Suïssa construeix a quasi 30 metres de profunditat una de les bateries per emmagatzemar energia renovable més potent del món (llegit a swissinfo.ch)
- El Japó aixecarà temporalment les restriccions a les centrals de carbó per la crisi energètica provocada per la guerra de l'Iran (llegit a Nikkei Asia)