Continua el degoteig de casos de pesta porcina: 16 nous positius

Continua el degoteig de casos de pesta porcina africana a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dijous 16 positius més. D'aquesta manera, el balanç total de senglars infectats puja a 268. Cal recordar que el brot es va detectar a finals de novembre i ara mateix no hi ha cap previsió de quan es deixaran de localitzar. Cal recordar que per declarar un país lliure de pesta porcina ha de passar un any sencer després de localitzar l'últim cas.
Un nou municipi amb positius
La principal novetat de la setmana passava va ser la localització de tres casos al Papiol. Aquest municipi del Baix Llobregat, inclòs des de mitjan febrer a la zona d'alt risc, fins fa pocs dies estava lliure de pesta. En el nou balanç, en canvi, el 50% dels positius s'han localitzat aquí mentre set han estat al municipi veí de Molins de Rei. A Barcelona, per la seva banda, també s'ha trobat un senglar infectar.
D'aquesta manera,continuen sent onze els municipis amb senglars positius, repartits entre la zona zero del brot inicial de Cerdanyola i la serra de Collserola.
Ara bé, l'anàlisi del mapa del Ministeri d'Agricultura -que no facilita el Departament- mostra com els positius del Papiol freguen el municipi de Castellbisbal mentre que el de Barcelona està a tocar de Montcada i Reixac, fet que confirma que el virus es continua expandint dins la zona d'alt risc. Fonts d'Agricultura consultades per Nació apunten que entra en el previst per l'estratègia marcada pels experts, però eviten fer prediccions si les pròximes setmanes es confirmaran casos en noves poblacions.
18 municipis d'alt risc
Els positius d'aquesta setmana no modifiquen la zona d'alt risc, que continua incloent 18 poblacions i provocant el tancament sine die d'espais naturals com Collserola.
Hi ha un total d'onze municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
I set municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Des del 28 de novembre, data del primer positiu detectat, ja s’han analitzat 3.677 senglars, dels quals 268 són casos positius, fet que en representa un 7,2%. Darrerament, la taxa ha baixat molt i, de fet, aquesta setmana, s'ha situat en un 5,5%, una xifra que només inclou animals morts o moribunds.