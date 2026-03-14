Què es pot fer i què no a Collserola?

Aquesta setmana es va confirmar el primer cas de pesta porcina africana al terme municipal de Barcelona. Una notícia avançada per Nació i que, malgrat ser esperada, suposa un fort impacte social: el tancament total del parc natural de Collserola. Quines activitats es permeten? Què està prohibit? Quan durarà? A continuació, totes les preguntes amb resposta.
1. Fins quan està tancat l'accés a Collserola?
L'accés al parc natural de Collserola s'ha tancat de manera indefinida. Si fins ara la restricció afectava primer la zona vallesana i, posteriorment, des del Baix Llobregat, ara ja és total. Hi ha fins a 400 accessos i es calcula que en un dia laborable el visitaven unes 5.000 persones -fins a 15.000 els dissabtes i festius-. Segons el Departament d'Agricultura, no es preveu reobrir fins que s'hagin eliminat els 500-600 senglars que encara resten a l'espai natural protegit.
2. Quines activitats estan prohibides?
- Tancament total del medi natural: no es pot accedir a zones boscoses, lleres de rius i rieres, prats, camps de conreu, parcs i camins fora del nucli urbà.
- Suspensió d'activitat forestal i cinegètica: queda suspesa qualsevol activitat de caça i els treballs forestals, excepte les relacionades amb l'establiment i manteniment de les franges de protecció per a la prevenció d'incendis.
- Prohibició d'alimentar senglars: està prohibida qualsevol activitat o acció que pugui provocar l'acostament o dispersió de senglars.
- No manipular els elements de control: no es poden retirar ni tocar els elements de contenció i de control biològic instal·lats dins de la zona infectada.
- Avís per animals morts: si es troba un porc senglar mort o moribund, cal trucar al 112 o avisar al Cos d’Agents Rurals.
3. Què es pot fer a Collserola?
- Accedir a habitatges (per als aproximadament 15.000 veïns de la zona)
- Accedir a activitats econòmiques (bàsicament restaurants)
- Transitar per les carreteres principals
- Accedir a escoles i centres educatius
- Accedir a les estacions i parades de transport públic
4. El Tibidabo està obert?
Sí, el parc d'atraccions es manté obert, però només s'hi pot arribar amb el funicular o per la carretera. Cal tenir en compte que, des d'allà, no es poden començar excursions cap al medi natural.
5. A la resta d'espais forestals de Barcelona està prohibit?
No, la prohibició afecta al parc natural de Collserola, ja que és on s'ha localitzat el brot de pesta porcina africana. Les restriccions no afecten altres zones com Montjuïc.
6. A quins altres municipis està prohibit accedir al medi natural?
La prohibició d'accedir al medi natural s'aplica als municipis de la serra de Collserola:
- Barcelona (amb senglars positius)
- Cerdanyola del Vallès (amb senglars positius)
- Sant Cugat del Vallès (amb senglars positius)
- Molins de Rei (amb senglars positius)
- El Papiol
- Sant Feliu de Llobregat (amb senglars positius)
- Sant Just Desvern (amb senglars positius)
- Esplugues de Llobregat
- Montcada i Reixac
Però també a altres municipis al voltant del brot inicial i que no formen part de Collserola:
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Polinyà
- Ripollet
- Sabadell
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sant Quirze del Vallès (amb senglars positius)
- Rubí (amb senglars positius)
- Terrassa (amb senglars positius)
Són un total de 18 poblacions: tretze del Vallès Occidental, quatre del Baix Llobregat i una del Barcelonès. D'aquestes, la meitat es reparteixen els 227 positius localitzats fins ara.