Nou comarques en alerta per fortes tempestes: el Meteocat amplia i intensifica els avisos

Tarda de xàfecs i tempestes. El Meteocat ha ampliat i ha intensificat els avisos per pluges intenses per aquest dimarts. Finalment, són nou comarques afectades i, en dos casos, amb nivell taronja. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat.
Precipitacions que aniran guanyant terreny
A mesura que avanci el matí, els núvols aniran guanyant terreny al nord del país. De fet, no es descarten ruixats dispersos a l'extrem nord del Pirineu, especialment al sector oriental. A partir del migdia, les precipitacions s'estendran a altres punts del Pirineu i Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est.
En aquest sentit, les més intenses, segons el Meteocat, es poden concentrar a la zona del Ripollès i la Garrotxa -a la Vall de Camprodon és on pot descarregar amb més força-, però també fer-ho amb ganes a bona part de la Catalunya Central i de les comarques gironines. De fet, les precipitacions, que aniran guanyant terreny, poden arribar a qualsevol punt de la meitat est i també del prelitoral central.
Avisos en nou comarques
En aquest context, el Servei Meteorològic de Catalunya ha ampliat i intensificat els avisos per pluges intenses. Afecten un total de nou comarques -dues amb nivell taronja- per la possibilitat que les precipitacions superin els 20 litres en mitja hora i que vagin acompanyades d'aparat elèctric, calamarsa i, fins i tot, pedra. En aquest sentit, Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat.
Dimarts 2 de juny
Avís per intensitat de pluja amb nivell màxim 3/6
- Garrotxa (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Alt Empordà (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Selva (avís groc)
A més, una quinzena de comarques gironines i de la Catalunya Central ja tenen un avís similar per dijous a la tarda.
Dijous 4 de juny
Avís per intensitat de pluja amb nivell màxim 2/6
- Alt Empordà (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)