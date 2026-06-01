El temps de dimarts: quatre comarques amb avisos per intensitat de pluja

Aquest dimarts hi haurà més xàfecs i seran més intensos. A diferència de la setmana passada, les temperatures baixaran una mica, tot i que en punts de l'extrem sud del litoral i prelitoral podrien ser més altes.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el matí començarà amb intervals de núvols alts i prims. A mesura que avançarà el dia, començaran a créixer les nuvolades en zones de muntanya. Serà al migdia quan cauran les primeres gotes al Pirineu, que aniran a més i s'estendran fins al Prepirineu, l'interior de quadrant nord-est. També afectaran altres comarques properes de la Catalunya Central i de Girona. Puntualment, poden descarregar amb intensitat amb tramuntana que reforçarà la zona de l'Empordà i mestral al sud del territori.
A causa dels xàfecs, el Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja des de les 14 hores fins a les 20 h a quatre comarques, on poden caure més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Aquestes són el Ripollès, la Garrotxa, Osona i l'Alt Empordà.
I a mitjà termini?
De cara a dimecres, el temps serà força més tranquil. Serà dijous i divendres quan l'arribada d'un nou sistema frontal podrà deixar xàfecs amb tempesta a nombrosos punts. A més, a mesura que avanci la setmana també anirà baixant la temperatura progressivament i en conjunt a tot el país.