Aquest dilluns estarà marcat per un temps força tranquil a bona part de Catalunya, amb intervals de núvols alts i mitjans i estones de sol durant gran part de la jornada. A partir del migdia, però, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental, que també s'estendran a altres punts del nord-est del país i, més avançada la tarda, a Ponent.
Els ruixats es concentraran durant la tarda al Pirineu, especialment a l'extrem nord. Seran d'intensitat entre feble i moderada, tot i que localment podran anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra petita. En general, les quantitats de precipitació seran poc abundants.
Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà sense grans canvis, mentre que la màxima baixarà lleugerament a bona part del territori, amb un descens més destacat al litoral i prelitoral sud i al prelitoral central. La visibilitat serà bona en general, tot i que empitjorarà puntualment en moments de xàfec.
El vent bufarà fluix i variable a primera i última hora del dia. Durant la resta de la jornada dominarà el component sud, amb alguns cops moderats al litoral i puntualment forts al prelitoral sud, Ponent i el litoral nord. A l'Alt Empordà, la tramuntana es deixarà sentir fins a mig matí, amb ratxes fortes a la costa.
I a mitjà termini?
Els pròxims dies continuaran marcats per l’ambient estable i les temperatures suaument altes per a l’època. Entre dimarts i dimecres predominarà el sol a bona part del país, tot i que a les tardes tornaran a créixer nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on no es descarta algun ruixat puntual de muntanya. A finals de setmana la calor podria intensificar-se lleugerament, especialment a l’interior i a Ponent.