Nit tòrrida a Barcelona a finals de maig

Ha costat dormir aquesta nit? És normal. A bona part del litoral i prelitoral, però també en zones d'interior, el termòmetre no ha baixat dels 20 graus. Una nit tropical força generalitzada que, puntualment, ha esdevingut tòrrida. És el cas de l'Observatori Fabra de Barcelona on, per primera vegada en un mes de maig, la mínima -provisional- s'ha situat per sobre dels 25 graus.
Mínimes altíssimes per l'època de l'any
L'observatori del Meteocat a Portbou (Alt Empordà) és un dels que, tradicionalment, registra les temperatures nocturnes més elevades. Per segona nit consecutiva, el termòmetre no ha baixat dels 25 graus. No està situat al nucli urbà sinó al coll dels Belitres, a 198 metres d'altitud, en una localització que afavoreix que s'assoleixin temperatures nocturnes molt elevades.
En aquesta ocasió, tanmateix, a Barcelona també s'ha viscut una nit tòrrida. Ha estat al centenari Observatori Fabra, a tocar del Tibidabo, amb una temperatura de 25,3 ºC. Com explica el meteoròleg Alfons Puertas, aquest fet no s'havia produït en una sèrie iniciada el 1914. De fet, el rècord fins ara era del 1922 amb 23,8. Això sí, tot apunta que la mínima del dia acabarà sent més baixa, ja que s'espera que al vespre les temperatures comencin una lleugera reculada que tindrà continuïtat al cap de setmana.
En altres observatoris del Meteocat de l'àrea metropolitana els valors nocturns també han estat altíssims per l'època: 24,3 al Raval o els 23,5 del centre de Barcelona.
- Barcelona-Raval: 24,3 ºC
- Badalona-Museu: 23,5 ºC
- Barcelona-Observatori Fabra: 25,3 ºC
- Barcelona-Zona Universitària: 21,9 ºC
- Mataró: 23,4 ºC
- Parc natural del Garraf-el Rascler: 23,3 ºC
- Roses: 22,0 ºC
- Portbou-coll dels Belitres: 25,5 ºC
Sis nits tropicals seguides
A l'espera de la dada oficial d'aquest divendres, tot apunta que Barcelona igualarà el rècord de sis nits tropicals seguides en un mes de maig. En aquest sentit, l'observatori de can Bruixa de les Corts, podria assolir aquest registre. En el cas del Raval, per la seva banda, ja són cinc jornades en què els valors nocturns no baixen de 20 graus, malgrat que encara no ha començat l'estiu climàtic.
Tot plegat, a l'espera que aquest divendres s'assoleixi el pic d'aquesta calorada. Malgrat que en punts del litoral i prelitoral les temperatures poden ser una mica més baixes que ahir, a Ponent encara poden pujar una mica i, puntualment, arribar a 38 i 39. Cal recordar que ahir es van assolir els 38,5 ºC a Vinebre, igualant el rècord de calor a Catalunya en un mes de maig.
Nits tropicals, tòrrides i roents
Quan hi ha una onada o un pic de calor ens fixem en les temperatures màximes: a Catalunya el rècord se situa en 45 graus -cinc poblacions han superat aquest llindar-. Ara bé, el nostre cos el que encara porta pitjor són les mínimes extremadament altes, ja que ens impossibiliten descansar i dormir bé. En aquest sentit, es parla de nits tropicals, tòrrides i roents. Ara bé, com es diferencien?
- Nit tropical: temperatura mínima igual o superior als 20 ºC
- Nit tòrrida: temperatura mínima igual o superior als 25 ºC
- Nit roent: temperatura mínima igual o superior als 30 ºC
El concepte de nits tropicals està estès arreu del món i és una variable climàtica clau en l'estudi del canvi climàtic. Tanmateix, en contextos mediterranis com el nostre, ha quedat curt, ja que cada vegada més -especialment a la costa- les mínimes quedaven per sobre dels 25 ºC. En aquest sentit, es va crear el concepte de nit tòrrida, que el Termcat justifica pel seu significat de "molt calent".
Fa uns anys, i després que a l'Alt Empordà s'arribessin a temperatures nocturnes superiors als 30 ºC, es va considerar necessari regular aquest extrem climàtic. A Catalunya es va apostar per roent, que vol dir "extremament calent, que crema" i es va descartar, segons explica el Termcat, la proposta de nit abrasadora perquè l'adjectiu abrasador remet a l'acció del Sol i, tractant-se de la nit, podria portar a equívocs. En castellà, per cert, es va optar per noche infernal.
Es tracta però de fenòmens -de moment- anecdòtics. De fet, han succeït en tres ocasions a Portbou després d'un dia on va bufar la tramuntana reescalfada.
- 12/08/2003: mínima de 30,7 ºC a Portbou (Alt Empordà).
- 04/08/2018: mínima de 31,0 ºC a Portbou (Alt Empordà).
- 21/08/2023: mínima de 30,2 ºC a Portbou (Alt Empordà).
El 2025 també es va fregar a Portbou amb una mínima de 29,8 en plena onada de calor. A Barcelona, per la seva banda, s'hi va estar a punt d'arribar durant la calorada de l'agost de 2018. Concretament, l'estació de Can Bruixa, a les Corts, no va baixar de 29,9 ºC i la del Raval de 29,8.