És una onada de calor? Aquestes són les condicions del Meteocat per decretar-la

Catalunya afronta des d'aquest dissabte la primera onada de calor de l'estiu. I tot el que hem patit fins ara no ho era? Tècnicament, no. Per tal que el Meteocat decreti un avís per onada de calor és necessari que s'encadenin tres dies amb temperatures extremes. A continuació, totes les preguntes i respostes sobre l'onada de calor que afectarà Catalunya els pròxims dies.

1. Quines condicions ha de complir una onada de calor?

Una onada de calor, segons el Termcat, és el fenomen pel qual la temperatura experimenta un augment considerable durant diversos dies, provocat per la invasió d'una massa d'aire càlid. Ara bé, tècnicament, per tal que el Meteocat en pronostiqui una cal que a tot el país o en una regió s'encadenin tres dies amb temperatures extremes.

2. I què es considera una temperatura extrema?

La calor extrema -però també el fred- es determina amb els percentils. Es tracta d'una mesura estadística que s'obté d'ordenar i agrupar una sèrie de dades –en aquest cas les temperatures d'estiu dels darrers 10 anys- de menor a major en 100 parts iguals. El Meteocat considera calor extrema el percentil 98, és a dir, el valor que deixa només per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada.

3. Quines són les temperatures extremes a les principals ciutats de Catalunya?

El Meteocat cada any actualitza els percentils per determinar les temperatures extremes i ara es té en compte el període 2015-2024, un fet que inclou els anys més càlids d'ençà que es tenen registres. Aquests són els valors de les principals ciutats de Catalunya:

Barcelona: 34,1 ºC

Girona: 38,5 ºC

Lleida: 40,3 ºC

Tarragona: 34,2ºC

Tortosa: 38,9 ºC

Tremp: 40,3 ºC

Manresa: 39,6 ºC

Vic: 38,5 ºC

L'Hospitalet de Llobregat: 35,6 ºC

Badalona: 32,5 ºC

Terrassa: 37,1 ºC

Sabadell: 37,1 ºC

Vielha: 36,1 ºC

4. Per què aquest any encara no hem patit cap onada de calor?

El juny del 2025 ja es considera un dels tres més càlids d'ençà que hi ha dades i, de fet, el Meteocat apunta que té opcions d'acabar amb rècord. A més, en tres dies -21, 24 i 25 de juny- algun dels observatoris ha superat els 40 ºC, un fet que és força excepcional. Ara bé, fins ara no s'havien encadenat tres jornades amb registres extrems, ja que els pics de calor s'han combinat amb altres dies amb valors menys elevats, però sempre clarament per sobre dels habituals per l'època de l'any.

5. Les condicions del Meteocat són les mateixes que l'Aemet?

No, cada servei meteorològic té les seves pròpies condicions d'onada de calor. En el cas de l'Aemet, un dels canvis és que les temperatures extremes es determinen amb el percentil 95 i no amb el 98. A més, a l'hora de considerar la durada de l'episodi ha de tenir un mínim de tres dies, però en un període de quatre consecutius.

6. Serà onada de calor a tot Catalunya?

No, el pronòstic del Meteocat fa referència específicament a Ponent i a l'interior les Terres de l'Ebre. Tanmateix, els avisos de calor extrema s'han actualitzat i també inclouen comarques de tot el litoral, des de l'Alt Empordà fins al Montsià.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa



➡ Ds. 14:00 a Dg 20:00 h

➡️ Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡️ Grau de perill màxim 2/6 🟡



*Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/REY7yX7hNK — Meteocat (@meteocat) June 27, 2025

A més, per primera vegada aquest estiu, el Meteocat ha activat un avís per calor nocturna. La nit de dissabte a diumenge, les mínimes seran extremadament altes a la costa central i a la Costa Brava.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill(#avisosSMP) per calor nocturna ⚠



➡ Dg. 02:00 a 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/D7zcbfDPjl — Meteocat (@meteocat) June 27, 2025

7. Fins quan durarà aquesta onada de calor?

Oficialment, l'onada de calor serà de quatre dies: des de dissabte fins dimarts, malgrat que per dimecres encara es podrien produir temperatures extremes. Amb les previsions actuals, les temperatures podrien recular a partir del dijous 3 de juliol, malgrat que encara queden massa dies per assegurar que es tractaria d'una treva.