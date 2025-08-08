L'aposta de Barcelona per ombres artificials rebaixa la calor en 4 graus

En un context d'escalfament global accelerat, les ciutats han de redoblar els esforços per adaptar-se. Els refugis climàtics són claus, tant els interiors com els exteriors, i en aquest segon cas no sempre es pot disposar de verd o aigua per garantir temperatures mínimament confortables. En aquest context, l'Ajuntament de Barcelona desplega un programa d'ombres que pretén actuar en 200 espais. Funcionen? Les primeres mesures en algunes d'aquestes instal·lacions demostren que la sensació tèrmica es redueix en quatre graus: “És la diferència entre poder estar en un espai públic o no fer-ho”, defensa Laia Bonet, primera tinent d'alcaldia de la capital catalana.
Seguiment d'una trentena d'ombres artificials
El programa d'ombres és una de les mesures estrella del Pla Clima amb el qual l'Ajuntament de Barcelona pretén adaptar la ciutat en un context d'onades de calor cada vegada més habituals i intenses. El consistori ja va anunciar fa setmanes l'objectiu d'instal·lar-ne 200 en tot el mandat, amb una inversió de 13 milions d'euros i una superfície total de 50.000 metres quadrats.
Aquest 2025 s'actua en 84 nous espais: 66 àrees de joc infantil, 15 patis escolars i tres grans espais públics -la plaça del Mar, la rambla del Carmel i la llosa de l'estació de Sant Andreu Comtal-. D'aquests, l'Oficina del Canvi Climàtic municipal n'ha seleccionat una trentena per tal de fer un programa de seguiment, de juny a setembre, per analitzar l'efectivitat de la mesura.
Un equip de joves contractats en el marc d'un pla d'ocupació analitza totes les variables meteorològiques -temperatura, humitat, vent-, però també la radiació solar així com la reflectivitat dels materials. Per fer-ho possible, s'utilitzen des de termòmetre convencionals a específics de globus negre, un anamòmetre i higròmetre, un piramòmetre així com càmeres tèrmiques.
També es tenen en compte la forma del tendal, la seva alçada, el seu material i el color, així com les característiques de la zona a protegir. A partir de les mesures es calculen complexos índexs de confort tèrmic i es creuaran amb les diverses tipologies de material, colors i formes. De moment, les anàlisis provisionals indiquen que la temperatura de sensació es redueix entre 3 i 4 graus mentre que la dels materials i paviments poden arribar a fer-ho en 15.
Per Laia Bonet, és una mostra que aquesta política funciona, però assegura que les conclusions de l'estudi serviran tant per modificar instal·lacions existents com sobretot per aplicar-les en les futures actuacions del programa.
Poder o no gaudir de l'espai públic
Els tendals que s'instal·len a sobre els jocs infantils de Barcelona a primera vista poden semblar poca cosa. Tanmateix, els responsables de l'Oficina de Canvi Climàtic municipal en defensen l'efectivitat. “Es busca una forma que garanteixi l'ombra més gran al mateix temps que els forats permetin deixar escapar la calor i evitar l'acumulació d'aigua”, apunta Juan Manuel González.
En aquest sentit, les mesures iniciades al juny coincideixen amb una diferència que arriba als 4 graus en aquest tipus d'espais públics i puntualment per sobre en les escoles. “Són materials més gruixuts”, assenyala el tècnic. En aquell cas, recorda que no només serveixen per al curs sinó també per als casals d'estiu.
“La prioritat del pla d'ombres ha estat la població infantil, una de les més vulnerables a l'augment de temperatures”, defensa Laia Bonet. En aquest sentit, s'espera acabar el mandat amb 200 instal·lacions temporals o permanents “en aquells llocs on no sigui possible plantar arbres, que és l'ombra que genera més beneficis”.