Europa frena i no prohibirà la venda de cotxes de combustió el 2035

La Comissió Europea torna a reduir les seves ambicions climàtiques i planteja ara que s'autoritzi la venda de vehicles de combustió més enllà del 2035. La proposta presentada aquest dimarts a Estrasburg corregeix l'original que va posar Brussel·les sobre la taula a mitjans de 2021, que en un primer moment suggeria posar fi a la venda de cotxes de combustió més enllà del 2035 i assolir la neutralitat climàtica. Amb la nova proposta de la Comissió, els fabricants d'automòbil hauran de reduir ara les emissions en almenys un 90% fins al 2035 -respecte als nivells de 2021-, i no un 100%. Pel que fa al 10% restant, les emissions s'hauran de compensar a través de l'ús de biocombustibles, e-fuels i l'ús d'acer de baixes emissions fabricat a la UE.
La mesura, segons el vicepresident executiu de la Comissió Europea per a l'Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné, suposa "un salvavides" per a la indústria automobilística europea. "Emprem tots els recursos a la nostra disposició; [...] les mesures constitueixen el nostre compromís per restaurar el lideratge industrial d'Europa al mateix temps que liderem la transició climàtica a escala global", ha assenyalat en una roda de premsa des d'Estrasburg.
A ulls l'executiu comunitari, el paquet ofereix "més flexibilitat" a la indústria per assolir els seus objectius d'emissions de diòxid de carboni mentre que, al mateix temps, continua traslladant "un fort senyal al mercat per a vehicles de zero emissions".
D'aquesta manera, la Comissió Europea indica que els vehicles de combustió, els híbrids endollables, els híbrids suaus i els prolongadors d'autonomia "continuaran jugant un paper més enllà del 2025", a banda dels vehicles totalment elèctrics i els vehicles d'hidrogen. La decisió acontenta països com Alemanya o Itàlia, on la indústria automobilística representa una part important de l'economia i que, durant els últims mesos, han pressionat Brussel·les per eliminar la prohibició. Altres estats com França i Espanya, en canvi, s'havien posicionat en sentit contrari.
De la mateixa manera, l'executiu comunitari ha atorgat "flexibilitats addicionals" al segment de les furgonetes, un sector on la transició cap al vehicle elèctric és "estructuralment més difícil". Així, la Comissió revisa a la baixa l'objectiu d'emissions per a furgonetes de cara al 2030, passant d'un objectiu de reducció del 50% al 40%.
Més incentius
A banda de rebaixes les exigències al sector de l'automoció, Brussel·les ha proposat que els productors de cotxes puguin beneficiar-se de crèdits per incentivar la producció a la Unió Europea de vehicles elèctrics "petits i assequibles".
Alhora, es fixen objectius a nivell dels estats membres per accelerar la descarbonització de les flotes de vehicles corporatives. Segons dades de la Comissió Europea, les flotes d'empreses representen un 60% de les noves matriculacions a la Unió Europea. En paral·lel, un 80% dels ciutadans de la UE compra els seus vehicles al mercat de segona mà. En aquest sentit, es considera que una major electrificació de la flota corporativa -que també cobreix més quilòmetres al llarg de l'any- implicarà una major reducció de les emissions, sigui per la rebaixa dins el mateix sector o per la venda d'aquests vehicles a particulars.
Per altra part, la Comissió ha recordat que té intenció de posar en marxa préstecs lliures d'interessos per 1.500 milions d'euros a fabricants europeus de bateries per reforçar la indústria comunitària. "Aquestes mesures milloraran la competitivitat de costos del sector i donaran suport a una producció sostenible i resilient a la UE, que contribuirà a reduir la dependència d'altres potències globals", afegeix.
Més simplificació
També dins el paquet de mesures presentat aquest dimarts, l'executiu ha reivindicat la llei òmnibus sobre simplificació al sector de l'automòbil, que segons els seus càlculs comportarà un estalvi agregat al conjunt d'empreses europees de 706 milions d'euros anuals.
Entre altres coses, proposa reduir la xifra de normes "secundàries" que s'adoptaran els pròxims anys i simplificar les proves per a les noves furgonetes i camions de passatgers.