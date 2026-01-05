El Meteocat actualitza la previsió per a la cavalcada de Reis: on nevarà i farà més fred?

Durant la cavalcada de Reis del 2026, nevarà, tot i que de manera anecdòtica, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Bages en cotes de 600 metres, tot i que podrien ser lleugerament inferiors. Així ho indica l'última previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) del matí d'aquest dilluns, que posa l'accent més aviat en el fred, que serà gebrador a tot el país.
El Meteocat apunta que les nevades que han emblanquinat el paisatge a l'interior i al nord de Catalunya aniran desapareixent fins que, a les 18:00 hores, moment a partir del qual comencen les cavalcades, acabaran sent anecdòtiques. Malgrat el canvi en les previsions, Protecció Civil ha reiterat la crida a la prudència, especialment a l'hora d'agafar el cotxe.
Així, els avisos de perill per neu seran de nivell moderat i afectaran l'àrea metropolitana de Barcelona i l'interior de la demarcació de Girona. Concretament, seran:
- Garraf
- Baix Llobregat
- Barcelonès
- Maresme
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
- Moianès
- Osona
D'altra banda, el Meteocat alerta que farà molt fred arreu i ha activat els avisos de perill al quadrant nord-oest en plena cavalcada. A la resta de comarques, tot i que no hi hagi avís, convé abrigar-se bé i prendre totes les mesures de prevenció per evitar ensurts.
Protecció Civil insisteix en la crida a la prudència
Protecció Civil ha insistit en la crida a la prudència i, sobretot, a mantenir-se informat malgrat la rebaixa de les previsions. En aquest sentit, ha recordat que a les comarques de la Catalunya Central i del prelitoral algunes carreteres -especialment secundàries- poden quedar afectades.
Més enllà de la neu, el Govern assenyala que també hi ha avisos per vent i onatge, mentre que el fred viu s'instal·larà definitivament a Catalunya a partir del dimarts. De fet, les mínimes poden arribar als 0ºC a la mateixa línia de costa, entre els -3 i els -8ºC al prelitoral i a l'interior i fins als -12ºC al Pirineu. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil Imma Solé ha advertit que la poca neu que caigui podria transformar-se en gel i dificultar la circulació els pròxims dies.