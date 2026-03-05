Una altra llevantada i una altra previsió que es compleix quasi al 100%. Fa hores que plou a la pràctica totalitat de Catalunya i les acumulacions comencen a ser notables. Tal com havia anunciat el Meteocat, els registres més importants s'estan produint entorn del Montseny, a les comarques gironines -especialment al Ripollès- i també a les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, ja hi ha valors que s'acosten als 90 litres, malgrat que la majoria se situen entre els 25 i els 40. I no s'aturarà aquí: la borrasca Regina continuarà impactant de ple el nostre país i mantindrà les pluges durant bona part d'aquest divendres.
De moment, la llevantada no ha provocat incidències. Tanmateix, Protecció Civil insisteix amb la crida a la precaució perquè al llarg de la nit i matinada els cabals de rius i rieres es començaran a disparar. Cal recordar que l'ACA ja fa hores que ha obert comportes als principals embassaments per tal de poder assumir les crescudes.
On ha plogut més fins ara?
Després d'un matí de ruixats febles, dispersos i acompanyats de fang, a partir del migdia les precipitacions han anat guanyant terreny i intensitat. Ha estat una jornada en què poc o molt ha plogut a totes les comarques del país. Si a punts del Montseny s'han assolit valors de 70-85 litres, els registres menors -com s'esperava- s'han produït a l'Alt Pirineu amb tot just 4-10 litres.
A les Terres de l'Ebre, un altre dels punts calents d'aquesta llevantada, destaquen els quasi 65 litres del parc natural dels Ports, però tant al Montsià, com a punts de la Ribera d'Ebre com la Terra Alta, s'ha acumulat fins a 40 mm. Al Ripollès ja s'arriba als 30 litres mentre que localment també s'arriba a aquests valors en punts del litoral i prelitoral.
- Viladrau (Osona): 86,4 mm
- Puig Sesolles (1.668 m) (Vallès Oriental): 73,2 mm
- Parc natural dels Ports (Baix Ebre): 63,5 mm
- Cantonigròs (Osona): 41,6 mm
- Ulldecona - els Valentins (Montsià): 40,2 mm
- Sant Pau de Segúries (Ripollès): 39,5 mm
- les Cases d'Alcanar (Montsià): 38,0 mm
- Tivissa (Ribera d'Ebre): 36,0 mm
- Dosrius - parc natural del Montnegre Corredor (Maresme): 35,0 mm
- Prades (Baix Camp): 31,4 mm
- La Panadella (Anoia): 31,2 mm
- Molló (Ripollès): 29,6 mm
- Sant Joan de les Abadesses (Ripollès): 28,9 mm
- Parc natural del Garraf (Garraf): 27,5 mm
- Olot (Garrotxa): 27,4 mm
- Gisclareny (Berguedà): 26,2 mm
- Banyoles (Pla de l'Estany): 25,3 mm
- Castellbisbal (Vallès Occidental): 24,5 mm
- Horta de Sant Joan (Terra Alta): 23,5 mm
Registres de més de 200 litres
Hi ha pluja per hores. De fet, fins al migdia-tarda d'aquest divendres les precipitacions continuaran sent extenses i localment intenses. En aquest sentit, el Meteocat manté avisos taronja per l'acumulació de 200 litres en vuit comarques del nord-est i de nivell groc a les Terres de l'Ebre.
A més, de cara a divendres el matí es reactiven els avisos per intensitat de pluja a una vintena de comarques del centre i el sud del país. D'aquesta manera, no es descarten que localment els ruixats vagin acompanyats de tempesta i calamarsa.
La cota de neu, que avui s'ha situat per sobre dels 2.000 metres, tendirà a baixar, especialment de cara a dissabte. En aquest sentit, malgrat que el cap de setmana el temps millorarà, es mantindran xàfecs i ruixats dispersos a bona part de Catalunya. De fet, segons el Meteocat, la inestabilitat es mantindrà de cara a diumenge i dilluns.
Acumulació de pluja (200 litres)
Avís per acumulació de pluja: més de 200 litres en 24 hores (fins al migdia de divendres). Risc màxim: 4/6. Les acumulacions més importants es donaran a zones elevades.
- Alt Empordà (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
Intensitat de pluja (20 litres)
Avís per intensitat de pluja: més de 20 litres en 30 minuts (fins a la tarda de divendres). Risc màxim: 2/6. La precipitació localment anirà acompanyada de tempesta i calamarsa
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)