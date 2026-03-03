Mal dia per estendre roba: ruixats i pols sahariana

Aquest dimecres no serà un bon dia per estendre la roba. Ruixats febles i dispersos -especialment als dos extrems del país- i la presència de pols en suspensió deixaran un dia ben rúfol. Tot plegat, la prèvia d’un dijous de llevantada amb pluges generals i generoses.
Pols sahariana, especialment a la meitat oest
Ja aquest dimecres la visibilitat és dolenta per l’arribada de pols en suspensió. Aquest episodi procedent del Sàhara es notarà molt al conjunt de la península Ibèrica i, sortosament, Catalunya en queda una mica al marge. Això sí, a la meitat oest serà força evident i és probable que els ruixats que esquitxin el país vagin acompanyats de fang.
Malgrat que no plourà a tot arreu, ni de bon tros, sí que hi ha moltes zones del país on es podrien escapar quatre gotes. En aquest sentit, segons el Meteocat, s’esperen precipitacions intermitents tant a les Terres de l’Ebre com a les comarques gironines. A partir de mig matí, també es poden escapar ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu.
I les temperatura? Valors molt suaus per l’època. Valor de 18-20 ºC no només a la costa sinó també al prelitoral i bona part de l’interior, mentre que a les valls del Pirineu difícilment es baixarà de 15-16 ºC.
Tot plegat, en una jornada en què també caldrà destacar el vent i la mar a bona part del litoral. En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos grocs a la costa central i tarragonina, respectivament.
La prèvia de la llevantada
Tot aquest moviment meteorològic és fruit de la borrasca Regina, la dissetena amb nom de la temporada. Aquesta depressió ens afectarà de ple de cara a dijous amb pluges generals i generosos, que poden ser abundants especialment als dos extrems del país.
En aquest sentit, a l’espera dels avisos de perill, el Meteocat ja adverteix que localment es poden acumular entre 50 i 100 litres, especialment al nord-est. Una llevantada que caldrà acabar de confirmar si és de llibre amb vents de l’est o bufen de gregal.
Finalment, cal tenir en compte que l'episodi tornarà a portar força neu al Pirineu després de dies d'anticicló i altes temperatures. Això sí, aquest dijous la cota pot ser molt alta -fins i tot per sobre dels 2.000 metres-, a l'espera que pugui baixar de cara a divendres i dissabte, on les precipitacions es poden reactivar.