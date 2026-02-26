El temps de divendres: el sol es queda... però venen més núvols

Tot i que sembla que plourà el cap de setmana, aquest divendres el temps encara es mantindrà estable i en la línia dels darrers dies. Amb estrats baixos a les primeres i darreres hores, la jornada serà tranquil·la però amb l'ambient més fred en alguns punts del país.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el dia començarà amb boira al litoral, sobretot als dos extrems de Catalunya, que podria quedar-se fins a mig matí. La temperatura serà molt similar a la d'aquest dijous, tot i que pot fer més fred a l'interior i a la demarcació de Tarragona. De cara a la tarda, també baixarà el termòmetre a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, s'espera que hi hagi més núvols que viatjaran de sud a nord, si bé la pluja no arribarà fins dissabte.
La temperatura serà similar a la dels últims dies, lleugerament més baixa. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 10 graus de mínima que s'estiraran fins als 17 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima que arribaran als 18 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 3 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 7 graus que creixeran fins als 16 °C a la tarda.
A mitjà termini
Quan sí que sembla que podria ploure és el cap de setmana. Així, aquest dissabte hi haurà precipitacions a punts de l'interior, del Pirineu i del Prepirineu, entre d'altres. En la mateixa línia també hi haurà una baixada tèrmica però que recuperarem ràpidament, perquè dilluns els termòmetres remuntaran i el dia tornarà a ser assolellat.