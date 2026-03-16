El temps de dimarts: cel assolellat i temperatures primaverals

L'inici de setmana ens ha somrigut amb cel assolellat i pocs núvols, així com temperatures molt agradables que es mantindran per a aquest dimarts. Es preveu que el matí comenci amb cel serè, només amb intervals de núvols prims fins a migdia a la meitat est i alguns núvols baixos al final del dia a punts del litoral.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la jornada de dimarts no espera precipitacions ni ratxes de vent com les que hem viscut durant el cap de setmana.
A la tarda, el cel continuarà totalment assolellat, només enteranyinat pel pas d'alguns núvols alts molt prims que no impediran que la radiació solar faci pujar les temperatures de forma generalitzada.
Quant a la temperatura, s'espera que les màximes facin un salt important, situant-se als 20 graus a moltes localitats del prelitoral i de l'interior. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima d'11 graus i s'enfilarà fins als 19 a la tarda. A Girona, es passarà dels 1 grau de mínima a una màxima que podria tocar els 21. A Lleida, el matí encara serà fresc amb 4 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 19 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 6 graus i se situarà al voltant dels 18 a les hores centrals de la jornada.
I a mitjà termini?
La primavera meteorològica ha vingut per quedar-se, tot i que aquesta setmana encara tornaran els núvols i baixaran les temperatures, sobretot a partir de dimecres a l'interior del quadrant nord-est i dijous al prelitoral i litoral.