La ventada frega els 170 km/h a l'Alt Empordà

La ventada de nord ha entrat amb força a Catalunya amb ratxes que aquest diumenge han fregat els 170 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà i zones altes del Berguedà, sobresortint els 167,4 km/h de Portbou-coll dels Belitres i els 161,6 km/h al Santuari de Queralt.
El vendaval talla sis carreteres a la demarcació de Girona, entre les quals l'N-260 a Ribes de Freser, la GIV-4714 a Campelles, la GIV-5265 a Vilallonga de Ter, la GIV-5264 a Llanars (es desvia per l'interior de la població) i la GIV-5132 Fontcoberta. Els Bombers de la Generalitat han rebut més de 750 avisos pel temporal, majoritàriament provinents de la Regió d'Emergències de Girona (611) i per retirar arbres caiguts a la via pública.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 900 trucades pel vendaval fins a les 12 hores, principalment del Gironès (234), Alt Empordà (172), Baix Empordà (117) i Ripollès (111). Girona (92), Saus, Camallera i Llampaies (65), Vilaür (31), Salt (28), Bescanó (23) i Sant Gregori (21) han estat les sis poblacions amb més trucades al 112. A banda de les sis carreteres tallades, també hi ha afectacions per la caiguda de branques i arbres a una desena de carreteres més com la GIV-5122 i GIP-5237 a Cabanelles; la GIP-5126 a Pontós; la GIP-5106 a Llers; la GI-501 a la Vajol-Agullana; la GIV-6024 a Cabanes; la GIV-6026 a Pont de Molins-Masarac; la GIV-6701 a Sant Martí Vell- Madremanya; la GIV-6703 a Quart; la GI-554 a Vilademuls; i la pista asfaltada Toses-Alp.
Girona suspèn totes les activitats a partir de les 14.00 hores
De fet, l'Ajuntament de Girona ha suspès totes les activitats a la ciutat a partir de les 14.00 hores per motius de seguretat. El consistori recomana no sortir de casa si no és imprescindible per evitar situacions de perill a causa del vent. Prèviament, s'havia tancat el parc de la Devesa, el parc del Migdia i els jardins de les Pedreres davant la caiguda de branques, arbres i alguna cornisa.
El temporal de vent també ha afectat el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, sense danys personals ni estructurals però amb diversos arbres caiguts dins el recinte. Per seguretat, s’han tancat els accessos al parc i es demana als usuaris seguir les indicacions del personal de seguretat, ha informat l'Institut d’Assistència Sanitària.
A Figueres, diversos pins i branques de grans dimensions han caigut aquest diumenge al matí al Parc Bosc (zona propera a la cafeteria), a la Pineda de la Pubada del Castell i a la zona esportiva municipal. El Parc Bosc i la Pineda del Castell estan tancats al pas de persones per risc de caiguda d'arbres metre duri l'alerta per fort vent.
Tres ferits lleus pel vendaval a Salt, la Jonquera i Garrigàs
El vendaval ha deixat tres persones ferides lleus a Salt, la Jonquera i Garrigàs, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A Salt (Gironès), una dona ha resultat ferida lleu quan li ha caigut part d'un sostre al cap i ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta. A la Jonquera (Alt Empordà), un home ha quedat ferit lleu per la caiguda d'una branca a la via pública i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. Finalment, a Garrigàs (Alt Empordà) un home ha resultat ferit lleu i ha estat donat d'alta in situ.
El temporal de vent provoca igualment problemes de subministrament elèctric a diversos municipis de Girona i la Catalunya Central, segons Protecció Civil. A les 13.00 hores, hi havia manca de llum a Girona (1.763 abonats) i la Pobla de Lillet (1.081 abonats). També hi ha falta d'electricitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre com Amposta (5.533 afectats), Freginals (483) i Masdenverge (482).