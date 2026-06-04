El Meteocat intensifica els avisos per tempestes: 17 comarques en perill alt

Dijous passat per aigua. Les precipitacions poden afectar bona part de país i fer-ho de manera molt intensa a tota la meitat est. De fet, el Meteocat no només manté avisos a 36 comarques, sinó que amplia a 17 les que són de nivell taronja. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta, amb especial atenció a la Garrotxa, el Lluçanès, Osona, el Ripollès i el Berguedà on es pot superar el llindar de 60 litres en tres hores, el nou avís que el Servei Meteorològic de Catalunya estrena aquest dijous per primera vegada.
Precipitacions a quasi tot Catalunya
Segons el Meteocat, fins al final del matí no es descarta algun plugim aïllat i minso al Camp de Tarragona i al sud del litoral central. A partir del migdia, poden afectar de manera general qualsevol punt del terç nord i de la meitat est, també a la regió metropolitana de Barcelona.
La precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada, si bé localment podrà ser forta, o fins i tot no es descarta que siguin de caràcter torrencial a punts del quadrant nord-est. Anirà acompanyada de tempesta i localment de calamarsa. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, tot i que localment seran abundants a punts de la meitat est, i no es descarta molt abundants, és a dir, per sobre dels 50 litres i arribar a fregar els 100.
De cara a divendres, la situació millorarà, però de matinada pot descarregar amb força al litoral del Camp de Tarragona.
Avisos en més de 35 comarques
El Meteocat té activats avisos per dijous a la tarda i a la nit en un total de 36 comarques per la possible acumulació de 40 litres en mitja hora. A diferència d'ahir, un total de 17 casos són de nivell taronja: tota la Catalunya Central, les comarques gironines així com la regió metropolitana de Barcelona. En canvi, són de nivell groc a l'interior del Camp de Tarragona i a punt de Ponent.
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 4/6)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís taronja)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Empordà (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís taronja)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís taronja)
- Moianès (avís taronja)
- Noguera (avís groc)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Ripollès (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Selva (avís taronja)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
A més, en el denominat triangle del senglar -entre Berga, Vic, Olot i Ripoll- s'ha activat per primera vegada l'avís d'intensitat de pluja en tres hores. Concretament, cinc comarques tenen la possibilitat de superar l'acumulació de 60 litres en aquest període, just el dia que se celebra la Patum.
Avís per intensitat de pluja en 3 hores (perill màxim 2/6)
- Ripollès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
De cara a divendres a la matinada, el Meteocat té activat un avís convencional per intensitat de pluja en quatre comarques de la costa tarragonina: Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Garraf.