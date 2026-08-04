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Més tempestes i calamarsades: quasi tot Catalunya en alerta

Terra

El Meteocat emet avisos per intensitat de pluja en un total de 37 comarques

  • Llampegades aquest dilluns vistes des d'Osona -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 12:39
Actualitzat el 04 d’agost de 2026 a les 13:14

Després d'un dilluns amb pedres com ous a Solsona i tempestes molt intenses en altres comarques com el Ripollès i el Berguedà, arriba una altra jornada marcada per precipitacions que poden descarregar fort a mig Catalunya. En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos en un total de 37 comarques entre avui dimarts i dijous. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta.

Precipitacions molt intenses a l'interior

La jornada ha començat amb domini del sol i temperatures relativament a ratlla, malgrat que la humitat elevada manté una gran sensació de xafogor a la costa.

Tanmateix, a partir del migdia la situació es tornarà a embolicar. Pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, la Catalunya Central, el prelitoral i el massís del Port, però les precipitacions més importants es concentraran al quadrant nord-est i també a l'interior de les demarcacions de Barcelona i Tarragona.

A banda dels avisos per l'acumulació de 20 litres en mitja hora -en una desena de comarques de nivell taronja-, el Meteocat n'ha activat per la possible acumulació de 60 litres en tres hores.

De cara a dimecres les precipitacions quedaran més restringides al Pirineu, però dijous tornaran a afectar amb força tant el centre com el nord del país, especialment intenses a la Catalunya Central.

Tot plegat, després que aquest dilluns s'assolissin registres de fins a 60 litres al Solsonès, 30 al Pallars Sobirà i la Cerdanya, i 20 en altres punts del Pirineu i Prepirineu.

Dimarts 4 d'agost

Un total de 32 comarques en alerta.

Avís per intensitat de pluja (perill màxim 3/6)

  • Alt Camp (avís taronja)
  • Alt Penedès (avís taronja)
  • Anoia (avís taronja)
  • Bages (avís taronja)
  • Baix Camp (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
  • Baix Llobregat (avís groc)
  • Baix Penedès (avís groc)
  • Barcelonès (avís groc)
  • Berguedà (avís taronja)
  • Conca de Barberà (avís taronja)
  • Garraf (avís groc)
  • Gironès (avís groc)
  • Lluçanès (avís taronja)
  • Maresme (avís groc)
  • Moianès (avís taronja)
  • Montsià (avís groc)
  • Osona (avís taronja)
  • Priorat (avís taronja)
  • Ribera d'Ebre (avís groc)
  • Segarra (avís groc)
  • Selva (avís groc)
  • Solsonès (avís groc)
  • Tarragonès (avís groc)
  • Terra Alta (avís groc)
  • Urgell (avís groc)
  • Vallès Occidental (avís taronja)
  • Vallès Oriental (avís groc)

Avís per intensitat de pluges en tres hores (perill màxim 1/6)

  • Ripollès (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Lluçanès (avís groc)
  • Osona (avís groc)

Dijous 6 d'agost

Un total de 31 comarques en alerta.

Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)

  • Baix Camp (avís groc)
  • Ribera d'Ebre (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)

Avís per intensitat de pluja (perill màxim 3/6)

  • Alt Camp (avís groc)
  • Alt Penedès (avís groc)
  • Alt Urgell (avís groc)
  • Alta Ribagorça (avís groc)
  • Anoia (avís groc)
  • Bages (avís taronja)
  • Baix Llobregat (avís groc)
  • Baix Penedès (avís groc)
  • Berguedà (avís taronja)
  • Cerdanya (avís groc)
  • Conca de Barberà (avís groc)
  • Garraf (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc)
  • Lluçanès (avís taronja)
  • Maresme (avís groc)
  • Moianès (avís taronja)
  • Noguera (avís groc)
  • Osona (avís taronja)
  • Pallars Jussà (avís groc)
  • Pallars Sobirà (avís groc)
  • Ripollès (avís taronja)
  • Segarra (avís groc)
  • Selva (avís groc)
  • Solsonès (avís taronja)
  • Val d'Aran (avís groc)
  • Vallès Occidental (avís groc)
  • Vallès Oriental (avís groc)
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