Més tempestes i calamarsades: quasi tot Catalunya en alerta

Després d'un dilluns amb pedres com ous a Solsona i tempestes molt intenses en altres comarques com el Ripollès i el Berguedà, arriba una altra jornada marcada per precipitacions que poden descarregar fort a mig Catalunya. En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos en un total de 37 comarques entre avui dimarts i dijous. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta.
Precipitacions molt intenses a l'interior
La jornada ha començat amb domini del sol i temperatures relativament a ratlla, malgrat que la humitat elevada manté una gran sensació de xafogor a la costa.
Tanmateix, a partir del migdia la situació es tornarà a embolicar. Pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, la Catalunya Central, el prelitoral i el massís del Port, però les precipitacions més importants es concentraran al quadrant nord-est i també a l'interior de les demarcacions de Barcelona i Tarragona.
A banda dels avisos per l'acumulació de 20 litres en mitja hora -en una desena de comarques de nivell taronja-, el Meteocat n'ha activat per la possible acumulació de 60 litres en tres hores.
De cara a dimecres les precipitacions quedaran més restringides al Pirineu, però dijous tornaran a afectar amb força tant el centre com el nord del país, especialment intenses a la Catalunya Central.
Tot plegat, després que aquest dilluns s'assolissin registres de fins a 60 litres al Solsonès, 30 al Pallars Sobirà i la Cerdanya, i 20 en altres punts del Pirineu i Prepirineu.
Dimarts 4 d'agost
Un total de 32 comarques en alerta.
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 3/6)
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís groc)
- Osona (avís taronja)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís groc)
Avís per intensitat de pluges en tres hores (perill màxim 1/6)
- Ripollès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Osona (avís groc)
Dijous 6 d'agost
Un total de 31 comarques en alerta.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Baix Camp (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 3/6)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís taronja)
- Noguera (avís groc)
- Osona (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Ripollès (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís taronja)
- Val d'Aran (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)