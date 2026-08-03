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Dilluns sense risc extrem d'incendi a Catalunya

Terra

  • Els Agents Rurals reobriran avui tots els espais naturals -

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Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 09:14

El risc d'incendi es redueix aquest dilluns arreu de Catalunya i després de diverses setmanes no hi haurà cap població amb risc extrem (nivell 4) de foc, segons el mapa del Pla Alfa del cos d'Agents Rurals.

En paral·lel, es reobriran els quatre espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. El Montmell-Marmellar, el Parc Natural de la Serra de Montsant i Prades ja es van reobrir aquest diumenge.

No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya tindran aquest dilluns un risc molt alt d'incendi (nivell 3). Estan repartits per les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell.

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