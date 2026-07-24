El cargol poma, l'espècie invasora que ha irromput al pantà de Foix

Detectada una població de cargol poma al pantà de Foix. Segons ha informat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, un dispositiu coordinat entre diferents administracions treballa per contenir i erradicar aquesta espècie invasora, de la qual s'han localitzat postes i exemplars juvenils i adults. Aquesta circumstància indica que el cargol poma podria estar present al pantà des de fa com a mínim tres mesos. Fins ara s'han trobat i retirat 525 postes, 50 cargols adults i 21 cargols juvenils.
La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellet i la Gornal treballen en els treballs de mostreig, que de moment han permès delimitar l'afectació en una zona concreta del pantà. Ara per ara, no s'han detectat ni postes ni exemplars de cargol poma fora d'aquesta zona, fet que fa pensar que la presència d'aquesta espècie invasora -molt present al delta de l'Ebre- es troba continguda en aquest àmbit.
Prohibida la pesca
Davant la presència del cargol poma, les administracions implicades s'encarreguen de la vigilància i seguiment de la zona afectada des del passat 9 de juliol, quan es va fer la detecció. Alhora, han activat diverses actuacions de contenció i control. A banda de la delimitació i aïllament de la zona afectada, es prohibeix temporalment la pesca i es restringeix l'accés als usuaris a l'àmbit delimitat. Mentrestant, els equips tècnics s'encarreguen de fer prospeccions i retirades d'exemplars per determinar l’abast de la presència de l’espècie i evitar que s’estableixi de manera permanent.
Una espècie invasora
El cargol poma és un mol·lusc d'aigua dolça originari d'Amèrica del Sud i es considera una de les espècies exòtiques invasores més perjudicials per als ecosistemes aquàtics. Té una gran capacitat reproductiva i de dispersió. A més, el fet que s'alimenti de vegetació aquàtica pot provocar alteracions importants en els hàbitats naturals, afectar les espècies autòctones i degradar la qualitat ecològica de masses d'aigua, aiguamolls i zones humides.
Una de les seves característiques més visibles són les postes d'ous de color rosa intens que diposita sobre vegetació, canyes, roques o altres elements situats per sobre del nivell de l'aigua. Aquesta elevada capacitat reproductiva dificulta el seu control i fa necessària una actuació ràpida des del moment de la detecció. Per aquests motius, el cargol poma està inclòs en el catàleg d'espècies exòtiques invasores i la seva introducció, transport, comercialització i alliberament al medi natural estan prohibits.
L'experiència acumulada al delta de l'Ebre ha demostrat que la detecció precoç és un factor clau per incrementar les possibilitats de contenir l'espècie i evitar-ne l'expansió. Per aquest motiu, en el cas del pantà de Foix s’han activat de manera immediata les mesures de vigilància, contenció i erradicació, per evitar que la població detectada es pugui estendre a altres trams de la conca o a altres espais naturals.