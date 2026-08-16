El temps d'aquest dilluns 17 d'agost: 12 comarques en avís per calor nocturna i pluja intensa

Catalunya encararà aquest dilluns amb més estabilitat que durant el cap de setmana, però encara hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, prelitoral i quadrant nord-est. Alhora, la temperatura tornarà a pujar, amb màximes que arribaran als 38 °C a Ponent i les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya manté 12 comarques en situació d'avís, entre les afectades per la calor nocturna i les que tenen activat l'avís per intensitat de pluja.
Avís per calor nocturna
Durant la nit de diumenge a dilluns, hi haurà avís per calor nocturna a cinc comarques:
- Baix Ebre
- Baix Llobregat
- Barcelonès
- Maresme
- Montsià
Avís per intensitat de pluja
També hi haurà set comarques amb avís per intensitat de pluges:
- Garrotxa
- Gironès
- Osona
- Pla de l'Estany
- Ripollès
- Selva
- Vallès Oriental
Més sol, però encara amb xàfecs
Fins a mig matí dominarà l'ambient assolellat, tot i el pas d'algunes bandes de núvols alts de nord a sud, més probables al sud del país. A partir de mig matí, però, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, prelitoral i diversos punts del quadrant nord-est i, en aquests sectors, el cel quedarà localment cobert durant la tarda. Durant la tarda, les precipitacions podran estendre's de manera més dispersa per punts del terç nord i, tot i que seran generalment de febles, podran ser fortes a l'interior del nord-est, on aniran acompanyades de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra.
La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa a la meitat nord, mentre que pujarà una mica a la resta del país. Els termòmetres arribaran als 38 °C a Ponent i les Terres de l'Ebre, mentre que a la Catalunya Central es podran assolir els 37 °C.
I a mitjà termini?
Al llarg de la setmana la situació serà més estable i no s'esperen precipitacions generalitzades. Dimarts, la temperatura tornarà a pujar un esglaó més, amb possibilitat d'arribar als 39 °C a Ponent i a la vall de l'Ebre.