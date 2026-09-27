El temps del dilluns 28 de setembre: 17 comarques en alerta per pluja intensa

Aquest dilluns 28 de setembre el cel estarà molt ennuvolat o cobert en general, amb núvols alts i mitjans que avançaran de sud-oest a nord-est. Durant la matinada ja es poden produir alguns ruixats aïllats al litoral i prelitoral. A partir de primera hora i fins al migdia, els xàfecs seran més freqüents en aquestes zones i avançaran del mar cap a l'interior.
A partir de migdia, les precipitacions es faran més disperses, però arribaran a altres punts del país. Al vespre, una nova banda de pluja podria entrar per l’oest, mentre que els xàfecs del litoral i prelitoral es tornaran a reforçar. En general, la precipitació serà feble o moderada, però als territoris en alerta els xàfecs poden descarregar amb forta intensitat.
El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja en aquestes 17 comarques:
- Alt Camp
- Alt Penedès
- Anoia
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Garraf
- Gironès
- Maresme
- Montsià
- Selva
- Tarragonès
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta, mentre que les màximes baixaran lleugerament en general. Tot i el descens, els termòmetres encara es mantindran per sobre de la mitjana climàtica per a l’època i les màximes quedaran, en general, entre els 23 i els 28 ºC, per sota dels 30 ºC a bona part del país. El vent bufarà durant tota la jornada entre fluix i moderat, tot i que hi haurà alguns cops forts a l’extrem nord-est del litoral al llarg del dia i, a la tarda, també al prelitoral sud i al sud de Ponent.
I a mitjà termini?
La inestabilitat guanyarà protagonisme durant els pròxims dies, amb noves precipitacions que poden afectar diferents punts del país. Dilluns serà només l'inici d'un episodi més mogut, amb especial atenció a les jornades de dimarts i dimecres, quan els ruixats podrien tornar a ser freqüents.