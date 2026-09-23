El Govern anuncia la «darrera fase» de l'eliminació de senglars a Collserola

El Govern assegura que el pla per erradicar la PPA entra en la seva "fase final" i planteja una "desescalada" de les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural "de manera segura".
Segons ha dit Ordeig en declaracions a l'ACN, la flexibilització de restriccions no es farà abans de finals d'any, com demanen alguns municipis, perquè és "prematur". En la trobada amb els alcaldes, el conseller ha assegurat que preveuen "concentrar els esforços" dins la zona 0 amb l'objectiu d'eliminar "qualsevol possibilitat" que el virus pugui mantenir-s'hi.
El conseller ha explicat que en aquesta hi queden "pocs" senglars, però que es troben en zones "molt complexes" o pròxims a la trama urbana i zones habitades. És per aquest motiu que el dispositiu reforçarà "especialment" les captures dins els nuclis urbans i les tasques de localització i retirada de cadàvers.
Ordeig ha insistit a dir que la "desescalada" que plantegen "està condicionada al fet que les dades acompanyin". "No tenim certeses, l'única certesa que tenim és la de continuar fent aquesta bona feina de contenció, de buidatge, de rastreig dels positius", ha afirmat. En aquesta línia, ha avançat que augmentaran les campanyes de comunicació relatives al brot. En el grup de treball que es posarà en marxa també hi participaran, a banda dels alcaldes, tècnics i experts.
Nous casos a la zona d'alt risc
El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dimecres cinc nous casos positius dins la zona d'alt risc, 4 a Barcelona i 1 a Sant Cugat, que eleven el total a 396. A més, pel que fa a l'actualització setmanal de la PPA, el Departament d'Agricultura ha detallat que s'han capturat 354 senglars dins la zona restringida -zona d'alt risc i zona de baix risc-, de manera que les captures ja s'enfilen fins a les 12.323. S'han instal·lat 34 trampes i 94 trampes col·lectives.
En els darrers set dies el dispositiu ha comptat amb 1.141 efectius, repartits entre 497 del grup d'intervenció i 644 del grup d'ordre. En la zona de baix risc s'hi ha fet 20 batudes amb la participació de 351 caçadors, 406 gossos i 44 caçadors més en aguaits. En relació amb els positius, han representat un 1,1% del total de mostres analitzades (458).