El Govern mou fitxa davant la pesta porcina: nou paquet d'ajudes a empreses, escorxadors i granges

El Govern i l’Institut Català de Finances (ICF) engegaran un paquet d’ajudes i línies de finançament per a empreses de la zona de Collserola que s’han vist afectades per les restriccions de la pesta porcina africana (PPA), com també per a escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. Ho ha anunciat aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, entrevistat a RAC 1, que ha assegurat que hi haurà una línia d’ajudes directes "a fons perdut" per a empreses de Collserola que hagin vist reduït el seu negoci en un 30% el 2026.
Ordeig no ha detallat la quantia total de les ajudes, però ha assegurat que no serà molt alta, perquè les empreses afectades són poques. Entre les mesures, el conseller ha destacat les ajudes per als escorxadors de la província de Barcelona, que han vist tancat el mercat de la Xina –el principal mercat extracomunitari per a exportacions–.
Les dates i el detall de les convocatòries s’articularan durant les pròximes setmanes en coordinació amb els diferents departaments del Govern implicats. Pel que fa a les ajudes directes a empreses, s’haurà d’esperar com a mínim fins a acabar l’any, perquè la disminució del negoci del 30% de cada empresa es calcularà en funció de l’exercici sencer del 2026.
Les tres línies d'ajuts a les empreses
L'acord que ha aprovat el Govern detalla que la convocatòria d'ajuts a les empreses ubicades en zones amb restriccions es publicarà durant el febrer del 2027. Pel que fa als escorxadors, precisa que seran mesures de compensació "totals o parcials" de costos administratius i sanitaris associats a l'exportació i el sacrifici d'animals.
Les mesures poden incloure, entre altres, els costos derivats de la inspecció i control sanitaris o associats a l'emissió de certificats i documents acreditatius exigits pels mercats de destinació de les exportacions. També està previst que l'ICF ampliï la línia de préstecs Agroliquiditat. Sobre les explotacions, també podran accedir a la línia de préstecs ICF Agroliquiditat.
Reforç de la vigilància nocturna amb drons
El Govern també reforçarà la vigilància nocturna amb drons en la zona afectada per la pesta porcina africana. El Consell Executiu ha aprovat contractar un servei integral per donar suport al Cos d'Agents Rurals en el marc del dispositiu de control i ha justificat que cal "donar continuïtat" a les actuacions per prevenir i reduir els riscos associats a la malaltia.
L'import màxim de la contractació és de 289.431,49 euros, IVA inclòs, i s'ha adjudicat a l'empresa Vig-Sec-Drone SL a través del procediment d'emergència, previst per a situacions que requereixen una actuació "immediata" davant "riscos greus per a l'interès públic". L'Executiu recorda que, malgrat que fa dues setmanes que no es registra cap positiu de PPA dins la zona d'alt risc, la malaltia encara no es pot considerar erradicada i per aquest motiu l'estratègia de contenció es manté "sense canvis", d'acord amb la normativa europea i els criteris tècnics.