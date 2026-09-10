Nous positius de pesta porcina: Collserola continuarà tancada almenys tres mesos més

Dues setmanes sense trobar cap positiu de pesta porcina africana va disparar les esperances de la possibilitat d’una ràpida resolució de la crisi. Tanmateix, la localització de cinc senglars positius fa pocs dies i dos més anunciats avui, han fet desaparèixer l’optimisme. Ho admetia aquest dimecres el conseller Òscar Ordeig a TV3: Collserola continuarà tancada almenys tres mesos més. La crisi sanitària continua sense data de finalització.
Almenys tres mesos més
Collserola continuarà tancada “almenys tres mesos més” pel brot de pesta porcina africana. "El país s'hi juga molt i encara no hem acabat, no podem donar un missatge que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural", va afirmar ahir el titular d’Agricultura.
El conseller justifica la restricció fins a finals d'any per la “seguretat de les persones, de la crisi sanitària, per no transmetre el virus i per no espantar els animals”. Així mateix, fonts d'Agricultura confirmen que encara queden uns 200 senglars al conjunt dels 19 municipis afectats, on cal fer un buidatge sanitari”.
Malgrat que no és cap sorpresa -era conegut que encara quedaven centenars d’exemplars tant a Collserola com en algunes altres zones naturals del Vallès Occidental com especialment del nord del Baix Llobregat-, fa poques setmanes -per exemple en una entrevista a RAC1 el 25 d’agost- el mateix Ordeig va suggerir que es podria reobrir el parc natural aquesta mateixa tardor.
Un any de restriccions a la zona zero
El pròxim 28 de novembre es complirà el primer aniversari de la localització dels dos primers senglars infectats, a tocar del campus de la UAB a Bellaterra. Malgrat que les restriccions a Collserola han estat canviants, en els municipis vallesans de la zona zero -Cerdanyola, Sant Quirze, Sabadell o Terrassa, entre altres- han estat ininterrompudes.
En aquest sentit, l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, va insistir aquest dimecres que la Generalitat habiliti “espais segurs” a Collserola perquè la ciutadania en faci ús. És una demanda recurrent per tal de reobrir paratges on ja no quedin animals i, per tant, no hi hagi perill d’afectar l’operatiu.
Protestes dels animalistes
Mentre la reobertura de Collserola i altres espais naturals es manté condicionada a l’eliminació de tots els senglars, una plataforma animalista denuncia aquesta política d’“extermini”.
SOS Senglars, formada per una quarantena d’entitats animalistes i ecologistes, es va reunir ahir a la tarda amb representants del Departament d’Agricultura per reclamar un canvi de política que qualifiquen “d’acció desproporcionada d’atac a la fauna”.
Els seus representants, segons han explicat en un comunicat, van plantejar una bateria de preguntes sobre l’operatiu que des de la conselleria es van comprometre a respondre per escrit. Des de SOS Senglars es considera que no es pot justificar l’eliminació total d’aquesta espècie per preservar un sector econòmic com el porcí.