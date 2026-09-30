Més tempestes, calamarsades i pluja abundant: 36 comarques en alerta

Quan Catalunya encara no s'ha acabat de recuperar de l'episodi de pluges d'aquest dimarts, el Meteocat ja n'adverteix d'un altre. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques. Per tot plegat, Protecció Civil ja ha tornat a activar l'alerta del pla Inuncat poques hores després de desactivar-la.
Pluges a qualsevol punt del país
Aquest dimecres el temps és variable. Núvols, ullades de sol i alguns ruixats dispersos. Ara bé, a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força a les Terres de l'Ebre.
Es tracta de la zona on pot ploure més intensament, però també de manera més persistent, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya.
Dijous al matí el temps serà relativament tranquil i només s'esperen alguns ruixats o xàfecs en punts del litoral, prelitoral i l'interior del nord-est. Ara bé, la situació anirà a més a partir del migdia. Podrà ploure a qualsevol punt del país -segurament només en quedarà el marge l'Empordà- i seran especialment intenses a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la Catalunya Central. A partir del vespre, quedaran més restringides a l'extrem sud i en punts del nord-est.
El divendres tampoc farà net, especialment de matinada. Les precipitacions més intenses i persistents es concentraran a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, però també pot ploure a punts del Pirineu i, a la tarda, en qualsevol punt de l'interior.
36 comarques en alerta
De moment, el Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja -tant per l'acumulació de 40 litres en mitja hora o 90 en tres- a un total de 36 comarques, 17 de les quals de nivell taronja. En aquest sentit, les precipitacions més abundants i també més intenses -que poden anar acompanyades d'aparat elèctric o calamarsa- s'esperen a les Terres de l'Ebre així com el Camp de Tarragona i la Catalunya Central, des de la Noguera fins a Osona.
Dijous 1 d'octubre
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Baix Ebre (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- La Selva (avís groc)
- Les Garrigues (avís groc)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís taronja)
- Noguera (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís taronja)
- Segrià (avís groc)
- Solsonès (avís taronja)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
Divendres 2 d'octubre
- Terra Alta (avís taronja)
- Baix Ebre (avís taronja)
- Montsià (avís taronja)