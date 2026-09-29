Protecció Civil envia un ES-alert al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès: demana no sortir a l'exterior

Protecció Civil ha enviat un ES-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar a la població que no surti a l'exterior fins a les 13 hores per les pluges torrencials que estan descarregant a la zona. "No sortiu a l'exterior. No aneu a buscar el cotxe. No baixeu a soterranis. Si us arriba l'aigua, pugeu a zones elevades, Si sou a l'exterior refugieu-vos en un lloc segur", diu el missatge.
Les tempestes s'han concentrat en aquestes comarques a primera hora del dimarts i ja han deixat registres importants de pluges torrencials. En el conjunt de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 115 trucades, entre les quals 40 d'informatives; mentre que l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos davant la possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius i rieres a l'Anoia i l'Alt Penedès.
En aquest sentit, s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, a Sant Sadurní d'Anoia, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha incrementat la vigilància al litoral i prelitoral sud i ponent.
El temporal també afecta els Ferrocarrils i una escola
Les pluges provoquen també afectacions als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), on l'R6 no presta servei entre Masquefa i Piera. S'està gestionant servei alternatiu per carretera en el tram afectat, segons ha informat FGC. D'altra banda, s'han hagut de suspendre les classes a l'Escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix, ja que ha entrat aigua, segons ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcalde del municipi, Sergi Vallès.